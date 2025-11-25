Nuevo «lleno total» en el segundo fin de semana con la Navidad encendida

El porcentaje de ocupación de los hoteles alcanzó el 90% durante el pasado fin de semana, cifras similares a las del anterior, cuando se pulsó el botón de encendido del alumbrado y los principales elementos decorativos de la Navidad viguesa.

Lo celebra el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que desveló los datos en un audio remitido a los medios hablando de «un éxito y un lleno total, con todo lo que eso significa, una enorme afluencia de visitantes y un enorme tirón para la economía, una auténtica revolución a la que cada vez acude más gente».

En este sentido, el regidor puso en valor que ya están con las persianas subidas, además del Cíes Market en la plaza de Compostela, los mercadillos de Vialia y Bouzas. «Merece la pena ir a disfrutarlos y a vivirlos», subrayó Caballero, que en el caso de la villa marinera habló de una propuesta «con enorme vocación especializada y asentada en el territorio».

El alcalde volvió a aprovechar para criticar a los partidos de la oposición, PP y BNG, «porque les gustaría cerrar y apagar la Navidad», extendiendo también los reproches al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «que solo habla del Camino de Santiago.

Revés en Pereiró

Por otro lado, el Concello informó de que la empresa adjudicataria del contrato para realizar las visitas guiadas al cementerio de Pereiró ha decidido rechazar el contrato, quedando ahora la administración a la espera de que se formalice oficialmente la renuncia para retomar el procedimiento administrativo.