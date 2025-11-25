Música... y más arte para ayudar a Mauri

A la exposición de 45 artistas que albergó la sala Apo’strophe del Centro Comercial Plaza Elíptica, clausurada el pasado domingo con éxito, se suman el jueves un concierto en la Sala Máster de Vigo de Four Cats y otra muestra creativa desde el 4 de diciembre en A Póla. El objetivo: recaudar fondos para ayudar a Mauri, el niño de 3 años afectado vecino de Nigrán por el síndrome de Alexander, una enfermedad genética extremadamente rara y progresiva que destruye la sustancia blanca del cerebro.

Son acciones que se enmarcan en la campaña «Una cura para Mauri», que surgió en Instagram (@unacuraparamauri es el nombre de la cuenta) en 2025 tras el diagnóstico del pequeño con el propósito de visibilizar la enfermedad y apoyar a la familia y amigos de este niño en la recaudación de fondos para el tratamiento experimental y la investigación científica necesaria para avanzar hacia una posible terapia, valorada entre 500.000 y 1.000.000 de euros. La dolencia afecta a una persona de cada millón.

Mañana, desde las 20.30 horas, la banda Four Cats ofrecerá un concierto solidario desde las 20.30 horas en la Sala Máster. Toda la recaudación será en favor de Mauri. Las entradas se pueden comprar por 10 euros en la taquilla el día del concierto o de forma anticipada en los negocios hosteleros Casa Samaniego, Lume de Carozo, Bar Princesa o La Mina. “Un poco de muchos es mucho”, apuntan los músicos, que animan a los amantes del rock, el soul y el blues a asistir a una cita tan comprometida.

El jueves 4 de diciembre, A Póla, en el Paseo de Alfonso, acoge una exposición de afamados artistas locales, los cuales donan sus obras para recaudar dinero y ayudar a la familia. También se ha habilitado una "fila cero" para quien quiera contribuir en la causa sin estar presente. Hace unos meses, la familia de Mauri creó la Asociación Española de Enfermos de Alexander, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para acompañar a las familias afectadas, promover el conocimiento sobre la enfermedad y establecer vínculos con equipos científicos nacionales e internacionales especializados en esta patología.

La enfermedad es degenerativa y, de momento, mortal y sin tratamientos paliativos debido a la falta de fondos para la investigación. Varios colectivos vigueses y del Val Miñor, así como artistas, empresas y gente anónima, llevan tiempo intentando recaudar fondos para lograr el objetivo de dar una esperanza de vida a Mauri. Con conciertos, exposiciones y donaciones, el camino se está recorriendo poco a poco. La intención es continuar con acciones similares para dar la mayor difusión posible y, así, aumentar la visibilidad.