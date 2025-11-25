La FIFA avanza en la planificación del Mundial 2030... sin Vigo

Días clave para el Mundial de 2030 que acogerán España, Portugal y Marruecos... y una vez más, sin Vigo en la lista de invitados. La FIFA ha citado para una reunión telemática este miércoles 26 de noviembre a las sedes elegidas para dicha sesión. En ella participarán, además de la Real Federación Española de Fútbol, las diez incluidas en el bid book aprobado en noviembre de 2024 y que continúan en la carrera tras las renuncia de Málaga hace cuatro meses.

Fuentes de la RFEF aseguran que por ello «no procede» que estén presentes Balaídos y el Nou Mestalla —o incluso el Benito Villamarín— y que se trata más de un encuentro «para retomar» las conversaciones después de un año sin apenas comunicaciones. En cualquier caso, este reencuentro permitiría «avanzar» en una inclusión de las candidaturas viguesa y valenciana.

«No tenemos constancia de esa reunión», confirman fuentes del Concello de Vigo ante una cita a la que no se les ha convocado ni como mera cortesía. «Le estamos diciendo ya desde hace tiempo al presidente de la RFEF que envíe a Vigo como sede del Mundial porque somos los siguientes de la lista», insisten al apuntar a la tesis defendida por el abogado Eduardo Gamero Casado en su informe jurídico entregado el pasado 4 de agosto.

Visita inminente a Estados Unidos

El encuentro supone el pistoletazo de salida para unas semanas intensas en lo que a organización y protocolo en el órgano federativo se refiere. El próximo viernes 5 de diciembre se celebrará en el Kennedy Center de Washington D. C. el sorteo para la fase de grupos para el Mundial 2026, acto al que asistirá una nutrida expedición de la RFEF. Además de conocer a los rivales del combinado dirigido por Luis de la Fuente, los técnicos visitarán en los días posteriores las posibles sedes y centros de entrenamiento a utilizar durante el evento que acogerán Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio. Al frente de la delegación estará el director general de la RFEF, Manuel Lalinde, quien también mantendrá encuentros con representantes de FIFA y otras organizaciones de cara al del 2030.

Se da la circunstancia de que este abogado fue el que envió un correo a los miembros del Comité Técnico el 22 de junio de 2024 —tres días antes del cambio en el que Anoeta adelantó a Balaídos— solicitando información sobre su trabajo. «De ahora en adelante la Candidatura pasa a depender directamente de Secretaria General en coordinación con Asesoría Jurídica», indicaba el entonces director de gabinete de dicho órgano ante el traspaso desde el Gabinete de Presidente. Tras la llegada de Rafael Louzán fue ascendido.

Sudamérica presiona para ampliar los equipos

Fuentes conocedoras de este ámbito insisten en la trascendencia de los movimientos previstos para estas semanas e insisten en la importancia de que Vigo esté presente en ellos. Desde Sudamérica se ha intensificado su campaña en favor de un Mundial con 64 participantes, el doble que los presentes en Qatar 2022 y 16 más que en la cita del próximo verano.

Medios chilenos reportan que la CONMEBOL registró esta semana de forma oficial esta petición en la sede neoyorquina de la FIFA, quien recibió «favorablemente» la propuesta y su presidente, Gianni Infantino, calificó la idea como positiva en el marco de una edición especial. La idea lanzada por Alejandro Domínguez en julio abriría la puerta a aumentar el número de partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, pero también en dar encaje a todas los estadios españoles.