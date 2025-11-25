Luz verde a 1,3 millones para el MARCO, con 17 exposiciones en agenda en 2026

El patronato del MARCO aprobó en su reunión de ayer el presupuesto del recinto para el próximo año, que ascenderá a 1,25 millones, según informó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, tras el encuentro de los representantes. Puntualizó el regidor que el Concello aportará 770.000 euros, 20.000 más que en las cuentas con las que opera en el año actual.

Además, el consistorio tiene planificada una inyección adicional de 125.000 euros adicionales para renovar la cubierta del edificio ubicado en la rúa do Príncipe.

En la reunión, se dio cuenta también de la programación que acogerá el recinto museístico a lo largo del próximo año, con 17 exposiciones en la agenda. «Es una gran programación para el museo, que hace gala de la nueva etapa esplendorosa que el recinto esta viviendo en estos momentos», concluyó Caballero tras el encuentro del patronato.