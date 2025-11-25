Lugo reclama participar en el reparto de la docencia del grado de Medicina

Meses de negociaciones y de malabarismos para cumplir la difícil misión de poner de acuerdo a todas las partes involucradas en la descentralización del grado de Medicina saltaron el lunes por los aires con el pronunciamiento de la Junta de Facultad de Medicina de Santiago de Compostela contra el acuerdo ratificado por su propio Decanato, los tres rectores gallegos, las consellerías de Educación y Sanidade y el Sergas. Para mayor discordia, un nuevo territorio exige entrar también en el reparto de la docencia clínica. La Diputación de Lugo aprobó este martes pedir la inclusión del Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) y del campus lucense.

«Reclamamos que el proceso de descentralización se haga teniendo en cuenta los recursos sanitarios y educativos de la provincia, porque la realidad es que los futuros profesionales de la medicina ya se están formando en Lugo», destacó el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, antes de la sesión plenaria de esta mañana, en la que el PSdeG y el BNG votaron a favor de la demanda formal a la Xunta para que el Campus da Terra sea «sede de docencia clínica del grado de Medicina» en los mismos términos que las Universidades de Vigo (UVigo) y de A Coruña (UDC). El PPdeG votó en contra.

Educación

Hoy mismo, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reaccionaba al rechazo manifestado por la Junta de Facultad de Medicina. Recordó a sus integrantes que el acuerdo está ratificado por su propio decano, José Carreira Villamor, y pidió «altura de miras suficientes» para reconocer en este pacto «una grandísima oportunidad para la formación de futuros médicos». «Todo el trabajo que se hizo no puede malograrse ahora que estamos tan cerca de la mesa», defendió.

Sobre los 13 puntos del acuerdo que la Junta de Facultad demanda corregir, el conselleiro sostiene que se podrán «pulir» mediante la comisión de seguimiento que se recoge en el pacto. «Son, básicamente, cuestiones de carácter técnico que, con altura de miras y con visión futuro, no me cabe la menor duda que se podrán encauzar», considera Román Rodríguez.

Por ello, el conselleiro tiene «confianza» en que tanto el Consello de Goberno de la USC —convocado para el viernes— como el de la UVigo —aún sin confirmar— «puedan ratificar el acuerdo que le van a presentar sus rectores» y que «parte del convencimiento de las tres universidades» de que «va a ser positivo para los estudiantes, para las facultades y, en definitiva, para la formación de los futuros médicos». «Tenemos que sumar y tenemos que ser capaces de ver el futuro en esta formación», aboga.

Facultad compostelana

Los opositores a la descentralización pactada se reunieron esta tarde para responder al comunicado del rector compostelano en el que reconocía su «profundo» sentinmiento de frustración ante la posible pérdida de «unha grande oportunidade». Sin embargo, decidieron aplazar su pronunciamiento.

Todas las miradas están ahora puestas en el consello del viernes.