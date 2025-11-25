«Muchas no denuncian, pero sí acuden al médico»

«Una de cada dos mujeres en España ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida». Con esta cifra tan contundente , la médica de familia y miembro del Grupo de trabajo de Violencia de Género y Salud del Sergas, Rosana Izquierdo, dio pie a la conferencia «Violencia de género, un problema de salud», celebrada ayer en La Casa Galega da Cultura dentro de la programación del Concello por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La charla puso en relieve que la violencia machista no es solo un delito ni una cuestión social, sino también un problema de salud pública que atraviesa la consulta médica más de lo que se percibe. Para muchas mujeres, el centro de salud es el único lugar al que acuden. «No todas van a denunciar, pero todas presentan consecuencias en su salud. Todas acaban pasando por un centro sanitario. Ahí tenemos, no solo una oportunidad, sino una responsabilidad de intervenir », señaló Izquierdo. Las víctimas acuden un 33% más a consulta que las mujeres que no viven situaciones de violencia machista, debido a la acumulación de síntomas físicos, psicológicos, sociales o sexuales.

«Una de cada tres mujeres que sufre violencia pide ayuda, y de ellas, un 27% fueron primero a los servicios sanitarios», esto convierte al sistema de salud en un punto clave en el que detectar señales que, de otro modo, podrían permanecer ocultas durante años. La intervención sanitaria se articula en tres pasos: detección, valoración e intervención, y se apoya en herramientas como el acrónimo ANIMA, recomendado por la OMS: atención al escuchar, no juzgar y validar, informarse de las preocupaciones, mejorar la seguridad y ofrecer apoyo. Cuando el riesgo es elevado, el personal sanitario debe redactar un parte de lesiones, siempre informando a la mujer. «Los profesionales de la salud estamos para ayudar a la mujer a recuperar una vida en libertad», subrayó Izquierdo, poniendo énfasis en la importancia del trato humano y del lenguaje no verbal para habilitar un espacio en el que las mujeres se sientan seguras para expresarse . La profesional afirmó que la formación de los sanitarios gallegos en este ámbito ha aumentado «muchisimo». Recordó, también, que la respuesta ante estos casos debe ser conjunta con otros sectores, como los servicios municipales, judiciales y la policía.