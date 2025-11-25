Gradiant reúne a expertos europeos en tecnologías cuánticas

Expertos del ecosistema europeo en tecnologías cuánticas se reúnen desde ayer en Vigo en un workshop internacional organizado por Gradiant. Especialistas, empresas y centros de investigación abordan los avances más recientes en este ámbito y su impacto en la industria y la sociedad.

El foro, que se celebra en el Mar de Vigo, se enmarca en la iniciativa Quorum Spain y está dirigido a profesionales de la I+D+i, administraciones, start-ups , investigadores y público general interesado.

Entre los participantes figuran Massimo Inguscio, físico del European Laboratory forn Non -linear Spectroscopy; José Miralles, de Quilimanjaro Quantum Tech; Aleksandra Sierant, del ICFO; o Jana Nieder, del INL de Braga.