El gobierno local contrata la gestión de dos escuelas infantiles
El Concello aprobó la contratación de la gestión durante cuatro años de las escuelas infantiles de Lavadores y Costeira-Saiáns por más de 2,4 millones. «El coste para las familias es cero; en las de la Xunta de Galicia, pagan una parte significativamente importante», indicó el alcalde, Abel Caballero.
El gobierno municipal también dio su visto bueno a subvenciones para la organización y difusión de actos sociales y encuentros vecinales: 60.230 euros para 30 entidades «con el objetivo de fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana y reforzar la capacidad de actuar del músculo civil».
