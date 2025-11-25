Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El gobierno local contrata la gestión de dos escuelas infantiles

R. V.

El Concello aprobó la contratación de la gestión durante cuatro años de las escuelas infantiles de Lavadores y Costeira-Saiáns por más de 2,4 millones. «El coste para las familias es cero; en las de la Xunta de Galicia, pagan una parte significativamente importante», indicó el alcalde, Abel Caballero.

El gobierno municipal también dio su visto bueno a subvenciones para la organización y difusión de actos sociales y encuentros vecinales: 60.230 euros para 30 entidades «con el objetivo de fomentar el asociacionismo y la participación ciudadana y reforzar la capacidad de actuar del músculo civil».

