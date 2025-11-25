El fiscal pide que se prohíba a un octogenario de Vigo viajar en bus por haberse tocado los genitales delante de una niña

Sin viajar en bus por exhibicionista y por encima actuar así delante de una niña. El juzgado de lo Penal 2 de Vigo acogerá este jueves un juicio contra un hombre que tiene actualmente 81 años de edad, acusado de un delito de exhibicionismo, tras tocarse los genitales delante de una menor cuando ambos viajaban en el bus urbano en la ciudad olívica. La vista estaba señalada para este martes, pero ha sido aplazada al jueves porque el acusado no se ha presentado.

Según el escrito de acusación pública, los hechos ocurrieron en la tarde del 23 de noviembre de 2023, cuando el acusado viajaba en el bus sentado delante de la niña, de 14 años.

Mientras trataba de taparse con un maletín de ordenadora para no ser visto por el resto de pasajeros, comenzó a tocarse los genitales por encima de la ropa, al tiempo que "miraba fijamente para la niña, acercándole sus pies, llegando a rozarle las piernas".

Por estos hechos, el ministerio público lo considera autor de un delito de exhibicionismo y pide para él 9 meses de cárcel, y prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima por dos años. Igualmente, solicita la medida de libertad vigilada durante 2 años, y que se le prohíba durante dos años viajar en el bus urbano de Vigo, además de la inhabilitación para ejercer profesiones que conlleven contacto con menores durante 3 años.