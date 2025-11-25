Un fallecimiento laboral sienta en el banquillo a tres jefes de Cardama

El Juzgado de lo Penal nº2 de Vigo acoge esta semana la vista por el accidente laboral que terminó con la vida de un operario en los astilleros Francisco Cardama S.A, en noviembre de 2022. Iván C.C. había empezado a trabajar en la auxiliar del naval Tunafer, pero el siniestro en el que falleció ocurrió en las instalaciones del astillero ., en la avenida de Beiramar, tres de cuyos responsables al menos en dicha fecha —el del departamento de Seguridad y Salud y de I+D, un jefe de equipo y un jefe de buque— se sentarán en el banquillo acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otro de homicidio por imprudencia grave. La Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno y

una indemnización de 606.220 euros. A mayores, el fiscal pide para ellos la inhabilitación para el ejercicio de su cargo durante el tiempo de la condena.

El accidente ocurrió con motivo del traslado de una enorme pieza —«polín»— desde el lugar de su fabricación hasta el buque en la que debía ser ensamblada, para lo que se contrató a una empresa de transportes. La Fiscalía describe que el enorme bloque de acero se cargó sobre el camión de forma vertical, «lo que lo hacía inestable al vuelco». Y cuando el vehículo se disponía a entrar marcha atrás por la puerta del astillero, por una zona «no del todo llana» y por encima de un cable de acero de cinco centímetros de diámetro, se produjo «una especie de bamboleo» que provocó que la carga se desestabilizase y se cayese por un lateral, aplastando al operario, que estaba en la zona de la puerta, en eses momentos él solo, esperando para la descarga.

Delimitación de la zona

El Ministerio Público apunta en su escrito provisional a varios factores que contribuyeron al fatal desenlace. Uno de ellos tiene que ver con la organización del transporte especial del citado «polín»: junto a no «delimitarse» supuestamente el área concreta en la que se iba a maniobrar con el camión en el astillero, no se aseguró tampoco que «no hubiese nadie» en dicha zona. Si se hubiesen cumplido estas premisas «el accidente no se hubiera producido», ya que, asevera el fiscal, «nadie tendría que estar en el radio de acción del camión».