La Facultad de Medicina de Santiago rechaza el acuerdo de descentralización

La Facultad de Medicina de Santiago rechaza el acuerdo para la descentralización al entender que la excepcionalidad del modelo propuesto puede crear «un precedente grave que erosione la cohesión y planificación del sistema universitario gallego».

Tras la Junta de Facultad celebrada ayer, el centro emitió un comunicado en el que demandan «una revisión sustancial» del acuerdo aprobado el pasado jueves en el Consello de Docencia Clínica y que la UDC ya ha ratificado en su órgano de gobierno. La facultad se opone a «diluir, debilitar o romper lo que construimos durante generaciones». Y su profesorado se mantiene firme en que la «fragmentación» perjudica a la excelencia docente. Demandan la corrección de 13 puntos del acuerdo y que las unidades docentes estén siempre «bajo la organización académica actual de la USC».

También consideran que los plazos para la descentralización son «prematuros y no factibles», y tildan de «inédito» que el 50% del personal en Vigo y A Coruña no esté vinculado a la USC.

Tras este duro posicionamiento, el rector santiagués, Antonio López, envió un comunicado a toda la comunidad universitaria en el que expresa su «profundo» sentimiento de fustracción ante la posible pérdida de «unha gran oportunidade» para convertir la facultad de Santiago en la de toda Galicia.

Subraya que tanto el decano como los departamentos fueron «debidamente informados» sobre el proceso negociador y que el acuerdo supone «una mejora sustancial» para estos estudios y la facultad.. Añade que su objetivo fue el de «sumar» toda la potencialidade y recursos del sistema sanitario gallego y que traslará este rechazo al Consello de Goberno que se celebrará este viernes.

Vigo se reunirá el viernes o el lunes

Por su parte, Reigosa anunció ayer la UVigo también se reunirá el viernes o el lunes para ratificar el acuerdo. Y, antes de conocer la decisión de la facultad compostelana, se mostraba convencido de que la USC lo respaldaría.

También destacó que no ha cambiado de opinión respecto a la preparación de un título propio a pesar de que no reveló la existencia de una comisión de trabajo hasta dos días después de que los tres rectores anunciasen el preacuerdo. Y aseguró que la UVigo estará preparada para reactivar el proceso en caso de que el acuerdo se incumpla.

Por otra parte, el pleno de Vigo reprobó ayer, solo con los votos a favor del grupo municipal socialista y la oposición de los concejales de PP y BNG, al presidente de la Xunta y al conselleiro de Sanidade por rechazar la creación de una Facultad de Medicina en la ciudad y «mantener los privilegios de Santiago».