El empresario estafador acepta una nueva condena por fraude en la venta de mascarillas del covid
Rubén M.O., en la actualidad en prisión, se conformó con 11 meses de cárcel
El estafador Rubén M. O., con 112 procedimientos judiciales abiertos en toda España y en la actualidad en prisión, aceptó hoy una nueva condena en la vista de conformidad celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.
El empresario compareció por videoconferencia desde un centro penitenciario de Madrid y aceptó 11 meses de prisión por defraudar en la venta de material del covid como mascarillas o guantes. Tendrá que abonar más de 35.000 euros en indemnizaciones.
La información del Registro Mercantil refiere que Rubén M.O. estaba vinculado a casi una veintena de empresas, la inmensa mayoría como administrador único. Junto a la venta online de todo tipo de productos, constan otros objetos sociales como la instalación de sistemas de calefacción o el sector de las peluquerías.
