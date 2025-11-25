El Cunqueiro es uno de los cinco hospitales del país que trata la hipertensión pulmonar con angioplastia

El Hospital Álvaro Cunqueiro es el único de Galicia, y uno de los cinco de España, que desarrolla un programa de angioplastia para el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La Unidad Multidisciplinar de Atención a la Hipertensión Pulmonar, junto con la Unidad de Hemodinámica del servicio de Cardiología, ha tratado con esta técnica —introducción con un catéter de un balón para romper y eliminar los trombos de las arterias— a 12 pacientes.