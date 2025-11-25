Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cunqueiro es uno de los cinco hospitales del país que trata la hipertensión pulmonar con angioplastia

El Hospital Álvaro Cunqueiro es el único de Galicia, y uno de los cinco de España, que desarrolla un programa de angioplastia para el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La Unidad Multidisciplinar de Atención a la Hipertensión Pulmonar, junto con la Unidad de Hemodinámica del servicio de Cardiología, ha tratado con esta técnica —introducción con un catéter de un balón para romper y eliminar los trombos de las arterias— a 12 pacientes.

