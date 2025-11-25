«Grand Prix» para camareros

La discoteca Island se convirtió en una gincana para dar con el mejor camarero de la provincia. 20 participantes de diferentes locales de Pontevedra se enfrentaron a siete retos para demostrar su valía en el universo de la hostelería. «En Vigo somos muchos trabajando en este sector, era necesario un certamen como Desafío en sala/barra», asegura Carlos Veleiro, encargado de presentar y dinamizar el evento. Las pruebas se desarrollaron en dos salas, en ellas, el público formado por estudiantes de hostelería y familiares de los concursantes, permanecía en silencio. La precisión era clave para completar los retos con éxito: presentación , prueba de café, de coctelería, tirar una caña, montaje de mesa, servicio de vino y toma de comanda.

Entre todas, Veleiro considera que esta última es la más exigente: «Tienen que defender con maestría una carta que no conocen». Xabier Troitiño de 22 años se mostró muy tranquilo ante las preguntas del jurado. «¿Cuál es la copa de vino blanco y cuál la de tinto?» «¿Qué carne, que no sea muy dura, me recomienda?». Lleva desde los 18 años trabajando en el sector: «leva desde los 18 años trabajando en el sector: «Me encanta el trato al cliente y la perfección en las elaboraciones». A otros, era la coctelería lo que les ponía nerviosos. En la prueba, los concursantes disponían de una «caja misteriosa» con ingredientes para realizar un cóctel en base a un aperitivo. Para Irene Macció también fue el mayor reto, aunque asegura que «Si te gusta, nada es difícil». Su parte favorita fue la elaboración de un café espresso y de un capuchino, «Trabajo en Cafés Donoso, es a lo que me dedico día a día». Explica el éxito de un buen café: «que esté bien tostado, que sea de una buena fabricación, tener una máquina limpia, bien ordenada y, sobre todo, escuchar al cliente». Macció se apuntó a la competición para demostrar lo que «realmente sabe». No es la única, José Lloros buscaba ponerse a prueba a sí mismo, así lo dijo en su primera intervención.

Martin González Fernández se coronó como el mejor camarero de Pontevedra, tras pasar por un jurado exigente y profesional conformado por profesores de hostelería, trabajadores en activo y ganadores de otros concursos.Viene desde Asador Yambo, un local familiar que está en Ponteareas. El premio es de 300 euros. «Concursos como estos nos dan la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo como camareros, hay que dignificar el trabajo en la sala», destaca González. En segundo lugar quedó Aaron Duarte Castro, que se llevó a casa 200 euros y el tercer puesto fue para Xabier Troitiño Martínez, con 100 euros.

Evento

Se trata del primer concurso de camareros de la provincia, organizado por La Federación Empresarial de Turismo y Hostelería de Pontevedra, Feprotur. «En el sector hay un serio problema para encontrar camareros cuando son un eslabón fundamental en la hostelería, crear un concurso para ellos nos parecía una muestra de la importancia que tienen», explica César Sánchez-Ballesteros, presidente de Feprotur.