El Concello de Vigo amplía la atención sin cita previa en el padrón

A partir del martes 23 de diciembre, el Concello de Vigo ampliará de forma notable la atención sin cita previa para la realización de altas y cambios en el padrón municipal. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien explicó que el servicio pasa de las 10 atenciones diarias actuales a un total de 60, manteniendo igualmente la posibilidad de acudir con cita para quienes lo deseen.

Para evitar esperas excesivas desde primera hora, el Concello organizará el reparto de números en tres turnos: a las 9.00 horas, se entregarán los primeros 20 números; a las 10.30 horas, otros 20; y, a las 12.00 horas, los últimos 20 del día. Quienes quieran ser atendidos en cada tramo deberán presentarse antes de la hora correspondiente para recoger su número y esperar a ser llamados por orden.

Caballero señaló que estas gestiones se realizarán tanto en las ventanillas como en las áreas de registro. Además, recordó que, para solicitar información, como la obtención de volantes de empadronamiento u otros trámites, el servicio seguirá funcionando sin cita previa, tal y como ocurre en la actualidad.