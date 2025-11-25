Caballero rechaza la tasación del Ifevi de la Xunta e insiste en una acordada

Todas las cartas ya sobre la mesa en la previa de la reunión extraordinaria del patronato del Ifevi que tendrá lugar hoy. Después de que el conselleiro de Emprego y presidente del patronato, José González, desvelase en una entrevista a FARO que habían realizado una nueva valoración de los activos del recinto que reflejaba que los de la Xunta valen 20,6 millones y los del Concello 14,9 millones, la reacción del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, augura un tenso encuentro en el patronato, ya que González anunció que la Xunta se pondría a trabajar en los planes funcional y estratégico, haya acuerdo o no.

«El conselleiro acaba de aceptar que intentaban engañar a Vigo, que se querían quedar con el Ifevi. Si me hubiese quedado callado, nos estafa a la ciudad entera», señala el regidor, indicando que en una carta enviada por González en abril se reflejaba que la Xunta había dedicado 31,4 millones y el Concello 1,7: «La diferencia entre una cosa y otra es de 24,2 millones, nos daban diez veces menos a lo que aportó el Concello y lo de la Xunta baja en 11 millones, menos mal que estoy yo de alcalde porque otros se hubiesen quedado callados».

Más allá de esto, para Caballero entiende que esta nueva valoración refleja que el reparto de miembros en el patronato del Ifevi no responde a una proporcionalidad real, asegurando que «entonces hace años que funciona ilegalmente», y avanza la propuesta que trasladará el Concello en la reunión convocada por la Xunta, en la línea de lo manifestado los últimos meses.

«Plantearemos una valoración independiente con un tasador acordado y que lo que diga nos valga a ambas partes, a ver qué dice, porque yo no me voy a fiar de la Xunta con uno que eligieron ellos porque ya nos engañó de una forma terrible y esta nueva valoración sigue siendo unilateral», explica Caballero, que reitera que la intención del Concello y Zona Franca es «salvar Conxemar» aportando los 18 millones de la ampliación, pero con condiciones.

«Zona Franca se ofreció de forma generosa a salvar Conxemar pagando la ampliación, pero eso requería ver cómo funcionaría el Ifevi a partir de ahora. Sigo diciendo lo mismo», concluyó el alcalde vigués, presidente también del consorcio estatal. Caballero defiende que el Concello posee los pabellones 1, 2 y 3, el suelo del 4 y el 5 y el parking y otras zonas del recinto.

Queda por ver ahora la postura que adopta la Xunta tras la réplica desde el Concello, una vez que José González fue tajante en la entrevista con FARO de este fin de semana al dejar claro que «no se va a mover una coma» del preacuerdo alcanzado hace un año por el cual la Xunta cedía seis de los nueve representantes a Concello y Zona Franca en el patronato, del que desaparecería la Diputación, y que los acuerdos pasarían a adoptarse por unanimidad.

El conselleiro de Emprego y actual presidente del patronato dejó claras también las intenciones de la Xunta, que pasan por avanzar en la elaboración del plan funcional haya o no acuerdo con el Concello y, llegado el momento, asumir los proyectos en solitario.