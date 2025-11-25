Apoyo unánime en el Ifevi para elaborar ya su plan funcional

El patronato del Ifevi apoyó esta mañana por unanimidad en su reunión extraordinaria avanzar en la elaboración del plan funcional del recinto para conocer sus necesidades más urgentes y así contar con una base para trabajar, posteriormente, en el diseño de la estrategia de potenciación de las instalaciones, mediante un plan estratégico

Lo primero, según trasladaron desde la Xunta, será establecer un cronograma que marque un horizonte claro para contar con ese plan funcional, que abordará cuestiones como el mantenimiento del Ifevi, las necesidades de aparcamiento o cómo solucionar el problema de tráfico en los accesos. De esta forma, en diciembre se constituirá una comisión de trabajo con miembros del patronato y usuarios del recinto para participar en la redacción de los documentos.

«Queremos poñernos xa a traballar para a potenciación do Ifevi», destaca el conselleiro de Emprego y presidente del patronato, José González, antes del inicio de la reunión en declaraciones a los medios.

Por el Concello, la representante en la reunión, la edil María José Caride, trasladó una solicitud formal al patronato para acordar la contratación de una empresa independiente que realice una valoración de los activos del Ifevi, al no compartir el informe facilitado por la Xunta, que cifra en 20,6 millones las aportaciones autonómicas y en 14,9 las municipales. El conselleiro José González insiste en «non querer entrar en guerras de cifras» y defender la firma del preacuerdo alcanzado hace un año para dar entrada en el patronato a Zona Franca.