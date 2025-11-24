Vigo recibe a la «Reina Ana» en su última y más lluviosa escala del año
El «Queen Anne» ha atracado con más de 3.000 pasajeros a bordo
Turismo otoñal en el puerto de Vigo donde este lunes atracó el mega crucero británico Queen Anne, que desembarcó su última expedición de la temporada a Vigo compuesta por cerca de 3.000 pasajeros.
Los cruceristas vivieron en la ciudad la última escala de su recorrido de once noches de duración desde Southampton a las costas ibérica y marroquí, en el que antes de arribar a Vigo habían pasado por Lisboa, Málaga y Tánger.
Inaugurado hace año y medio, el Queen Anne toma su nombre en honor a la reina Ana de Gran Bretaña que reinó en el siglo XVIII. Con 113.000 toneladas brutas y 322 metros de eslora por 36 de manga, la reina más joven de Cunard Line no regresará a Vigo hasta noviembre de 2026.
