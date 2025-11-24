La UVigo inicia el proceso para crear un centro adscrito con el R.C. Celta

La UVigo ha iniciado los trámites para crear un centro adscrito con el Real Club Celta que le permitirá impartir en sus instalaciones de Afouteza y Balaídos títulos oficiales expedidos por la institución. De esta forma, la universidad evita que la entidad deportiva imparta los grados de Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, compitiendo así con los que ya existen en el campus de Pontevedra, mediante un acuerdo con una universidad privada vasca.

El primer paso será la elaboración de un memorando de entendimiento con el Celta y Metrodora Education S.L. Manuel Reigosa obtuvo el apoyo del Consello de Goberno para arrancar el proceso tras defender que es mejor colaborar que competir. De esta forma, la fórmula del centro adscrito no solo evita que el club de fútbol pueda impartir las mismas carreras y reste alumnado a la UVigo, sino que ésta tendrá capacidad de decisión sobre los nuevos títulos y los profesores deberán cumplir los requisitos universitarios.

Durante su intervención, el rector también destacó que el futuro centro adscrito cuenta con el respaldo de la Consellería de Educación, que además de aprobar esta solución le apoyó durante las negociaciones con el club deportivo.

En todo caso, Reigosa hizo referencia a la buena sintonía que ya mantienen ambas instituciones, ya que el Celta colabora actualmente en el MBA en Deporte que se imparte en el campus de Ourense y patrocina las excavaciones arqueológicas que llevan a cabo expertos de la Universidad en la ciudad deportiva Afouteza, en Mos.

La decana de Fisioterapia. Mercedes Soto, intervino en la sesión para mostrar su beneplácito y destacar que el centro adscrito también favorecerá las colaboraciones. Y Vicente Romo, exdecano y profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, felicitó a Reigosa por alcanzar un acuerdo a priori muy complejo y que evitará tener un campus de una universidad privada «a las puertas de nuestra casa».

En relación a este punto, el decano de Filología y Traducción, José Montero, apuntó que el departamento de Filología gallega y latina también se ha puesto en contacto con el Celta para ofrecerles asesoramiento y formación con la idea de que el entrenador, Claudio Giráldez, pueda ofrecer las ruedas de prensa en nuestro idioma. Una propuesta que extienden al resto de trabajadores del club.

La UVigo cuenta actualmente con dos centros adscritos, la Escuela de Magisterio de la Fundación San Pablo CEU en Vigo y el Centro Universitario de Defensa de la Escuela Naval Militar de Marín, además de las cuatro escuelas de Enfermería que se encuentran inmersas a día de hoy, excepto Povisa por ahora, en el proceso de creación de una facultad.

El centro adscrito con el Real Club Celta, que tendrá idéntica regulación que los anteriores, deberá obtener la aprobación de la Xunta y el Ministerio de Ciencia, así como de la propia UVigo y el Consello Social.

Durante la reunión del Consello de Goberno, que se prolongó durante cuatro horas, también se aprobó la normativa de dedicación y reconocimiento docente, que dio lugar a un largo debate entre el gobierno y varios de los asistentes.