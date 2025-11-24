Un «bosque» de pilares florece en Balaídos: así avanza la obra de Gol

Aún falta tiempo para definir de cuánto será el aforo final del estadio de Balaídos, cómo se finalizará su reforma y en qué condiciones lo podrá explotar el RC Celta. Pero mientras tanto su metamorfosis del continúa avanzando de forma tangible. A diferencia de otras sedes del Mundial 2030 como A Coruña o Gran Canaria el coliseo celeste muestra los avances que se logran cada semana, siendo el último el «bosque» con más de media docena de pilares que ya «florece» en las inmediaciones del río Lagares.

En total serán 84 las columnas que sostendrán la nueva grada de Gol, que alcanza los nueve meses de trabajos a velocidad de crucero. A finales de octubre se finalizó el pilotado con 313 bloques de entre 6 y 12 metros y se espera que en junio esté finalizada la estructura de la bancada. Así, el avance y la altura de esta nueva instalación es perceptible desde la Avenida de Citroën y el resto del interior del estadio, tal y como se pudo comprobar este domingo en el choque entre el Celta Fortuna y la Ponferradina.

Vista de los pilares de la grada de Gol y el estadio de Balaídos / FdV

El objetivo es inaugurarla a comienzos de 2027 aunque la obra civil podría estar llista antes de que acabe el próximo año. Mientras tanto, el celtismo y los amantes de las obras públicas continúan viendo cómo se va cerrando poco a poco el lateral oeste de Balaídos.

La obra tiene un presupuesto de 24 millones de euros sufragados entre la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo. Hasta ahora, estas son las únicas administraciones públicas que han aportado fondos para la reforma del estadio iniciada en 2014.