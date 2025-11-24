El puerto de Vigo cierra 117 escalas de cruceros para 2026

El puerto de Vigo va camino de lograr un nuevo récord que se suma al de mercancías cuando 2025 rinda cuentas. Se trata del tráfico de cruceros, que este año (si no se producen nuevas cancelaciones por mal tiempo), marcará un hito histórico al superar las 118 escalas y los 253.000 cruceristas que arribaron en 2011, año desde el que se resistía el antiguo registro. Siempre según las previsiones, cuando 2025 baje la persiana el puerto olívico habrá superando los anteriores récords con 120 escalas comerciales (además de otros tres cruceros que arribaron en paradas técnicas para ser reparados), y algo más de 300.000 pasajeros.

Una vez dejado atrás el profundo bache, a día de hoy las estimaciones para la próxima temporada apuntan a que 2026 se mantiene en cifras muy similares a 2025 y ya, mirando más lejos, en 2027 es más que probable que se registren nuevos récords teniendo en cuenta que para ese año el puerto olívico ya tiene cerrados más de 100 atraques. Con las programaciones de 2026 ya definidas, el muelle de Trasatlánticos se prepara para dar la bienvenida a no menos de 310.000 visitantes que vendrán a bordo de 47 buques distintos que sumarán 117 escalas.

Será una temporada continuista, con menos novedades que en 2025 (10 frente a 16), y con el Liberty of the Seas (buque gemelo del Independence of the Seas al que sustituye en Europa el próximo año), liderando su presencia en Vigo con 12 atraques y más de 50.000 pasajeros, seguido de otro gigante como el Iona, con 10 escalas en las que acercará a otros 55.000 cruceristas. A continuación se sitúa el incombustible Ventura, con 9 visitas y unos 30.000 turistas. El plato fuerte de la temporada será el 2 de septiembre, con Liberty of the Seas, Iona y Mein Schiff 6 que protagonizarán la única triple escala del año en el que unos 13.000 pasajeros harán de este triplete el mayor desembarque de 2026.

Además habrá 16 días en los que coincidirán dos barcos. El primero, muy madrugador, está previsto para el 14 de enero con Viking Vela y AidaPrima. Los barcos que celebrarán su premier en Vigo serán el propio AidaPrima y el Viking Neptune, en enero; Norwegian Sky, Liberty of the Seas y Greg Mortimer, en abril; Vista y Douglas Mawson, en junio; Mein Schiff 6 en julio; Carnival Legend, en agosto y Marina, en septiembre. Subirá el telón de la nueva temporada el Ambience, el 3 de enero y lo bajará el mismo barco el 31 de diciembre. Por meses se espera que septiembre con 17 escalas, abril, con 16 y octubre, con 15, sean los de mayor actividad.

«Queen Anne»

Este lunes fue el turno del Queen Anne, que desembarcó con cerca de tres mil pasajeros en un recorrido de once noches desde Southampton a las costas ibéricas y marroquíes.