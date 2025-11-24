El precio medio de los pisos más demandados en Vigo roza los 400.000 euros

Vigo es la ciudad con mayor número de viviendas en venta en Galicia: unas 1.700. Es una de las cifras que incluye la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin) en un informe en el que se revela que el precio medio de la vivienda más demandada en las ciudades, de tres habitaciones y con garaje asociado, roza ya los 400.000 euros en la olívica, una cantidad al alcance de no muchos bolsillos. Extrae esta información de un análisis de las ofertas incluidas en el portal digital de Idealista, «a plataforma máis usada e con máis inmobles en Galicia».

Anota Agalin que el precio medio de los pisos en venta con garaje de un solo dormitorio se sitúa en casi 181.000 euros. De dos dormitorios, sube a casi 329.000 euros; de tres, a cerca de 397.000 euros —el segundo más alto de Galicia, después de A Coruña—; y, de cuatro o más, a casi 545.000 euros. Añade esta entidad que dos de cada tres viviendas en venta son pisos; y que casi dos de cada tres viviendas en venta en la urbe disponen de garaje —en casas en venta, son casi siete de cada 10; en pisos, son seis de cada 10—.

El modelo de vivienda media más solicitada en España se corresponde con un piso en altura de tres dormitorios y garaje. En Vigo, su precio medio deja en fuera de juego a una gran cantidad de familias. En A Coruña, se pide aún más dinero de media por una propiedad de este tipo: 444.570 euros. En Pontevedra, según la información recabada por la Asociación Galega de Inmobiliarias, más de 350.000. En Ourense, 249.000. En Lugo, más de 234.000 euros. En Ferrol, más de 193.000 euros. Y, en Santiago, más de 295.000.

A la espera del efecto del nuevo Plan Xeral

Pasa el tiempo y acceder a una vivienda en Vigo, ya sea en alquiler o propiedad, es cada vez más complicado. Casi tres meses después de entrar en vigor el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), llamado a reconfigurar la ciudad en las próximas décadas, nada ha mejorado en este terreno. A la espera de que se desarrollen las actuaciones previstas en este documento para hacer engordar una oferta mermada tras muchos años con un escrito desactualizado, el precio medio de pisos y casas en venta ha llegado al máximo de los últimos 15 años y medio, según recoge Idealista.

El incremento mensual del precio medio de la vivienda en venta de septiembre a octubre es el más elevado desde diciembre de 2009. Subió un 2,8%, según las estadísticas de Idealista, variación que asciende al 3,7% en la comparación trimestral y al 3,3% en la anual. La escasez de nuevas promociones tras muchos años con un Plan Xeral obsoleto, el aumento del coste de materiales y de la mano de obra, la especulación llevada a cabo por inversores o el aumento de la demanda están detrás del alza, que parece no tener fin.

Situación de la vivienda en Vigo / Hugo Barreiro

Según los registros de Idealista, el precio medio del metro cuadrado de las viviendas en venta en Vigo el pasado mes de octubre fue de 2.335 euros. Un cálculo: en base a esta estadística, un piso de 100 metros cuadrados cuesta 233.500 euros de media. Es la cifra más alta desde mayo de 2010, momento en el que se reclamaban 2.352 euros. Después de meses de subidas y bajadas, el precio ha pegado un estirón y ya se aproxima al máximo histórico, registrado en el mes de febrero de 2010: 2.431 euros el metro cuadrado de media.

La situación es más preocupante en A Coruña: el precio medio del metro cuadrado ya ha subido a 2.900 euros. Es el máximo histórico de esta ciudad, que lidera el ranquin de urbes a nivel autonómico. En Santiago, es de 2.059 euros (cayó un 0,4% de septiembre a octubre). En Ourense, de 1.585 euros (subió un 0,7%); en Pontevedra, de 2.170 euros (bajó un 1,4%); en Lugo, de 1.428 euros (descendió un 1,6%); y, en Ferrol, de 1.171 (creció un 1,4%). El precio medio en Galicia es de 1.485 euros.

La urbe gallega con el alquiler más caro (de nuevo)

El precio medio del metro cuadrado en alquiler volvió en octubre a su máximo después de tres meses por debajo: en los anuncios de Idealista, se reclamaron el mes pasado 10,9 euros de media — la cantidad más alta de Galicia— por las propiedades disponibles en Vigo, un 16% más que hace dos años.

El incremento de 20 céntimos con respecto a septiembre hace que vuelva a tocar su techo, ya registrado en el pasado mes de junio, y pone fin a tres meses de respiro en los que el precio se mantuvo por debajo de este tope: 10,8, 10,6 y 10,7 euros el metro cuadrado en julio, agosto y septiembre, respectivamente. Este bache coincidió con la época vacacional, en la que la oferta de este tipo de propiedades aumenta por el cese de contratos con estudiantes al comienzo del verano.