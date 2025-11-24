El pleno de Vigo urge a la Xunta un plan para rebajar las listas de espera

Un plan que consiga reducir las listas de espera para acceder a una intervención quirúrgica y a pruebas como las radiológicas. Es una de las peticiones a la Xunta aprobadas en el pleno del Concello. Los grupos municipales del PSOE y el BNG votaron a favor de la moción socialista; los del PP, en contra. El portavoz del grupo de gobierno, Carlos López Font, apuntó que Vigo afronta tres puntos críticos en materia sanitaria: atención primaria, listas de espera y atención a la salud mental. «Por mucho que se empeñe la Xunta en decir que mejoran, las listas de espera en cirugía en Vigo no hacen más que empeorar», afirmó el edil al apuntar que, a 30 de junio, en torno a 76.000 residentes del área de Vigo esperaban para ser atendidos.

«Exigimos respuestas serias», reclamó el portavoz socialista al indicar que la Xunta «no quiere o no sabe dar respuestas» a unas listas de espera que generan malestar entre la ciudadanía. Font recalcó que «Vigo necesita garantizar una atención sanitaria de calidad y sostenible en la red pública» y que la calidad actual está determinada por los profesionales, no por la administración gallega. Explicó que la promesa de 2023 del presidente de la Xunta de Galicia de reducir a 54 días la espera no solo no se cumplió, sino que se vio aumentada en 17 jornadas, «por encima de los tiempos del resto de Galicia». «Hay más gente esperando y la Xunta no puede presumir de nada ni compararse con otras comunidades porque no es transparente en los datos», comentó.

El edil del PP Fernando González Abeijón criticó a PSOE y BNG por «dar lecciones de sanidad pública»: aseguró que el bipartito la «destrozó». «Fue uno de sus puntos negros, con listas de espera ocultas. Y adelantaban operaciones menores en detrimento de otras de personas que estaban enfermas de cáncer», apuntó antes de señalar que la moción «es un panfleto para meter miedo, desinformar y manipular». «Lo que importa es la tendencia a la baja en las listas de espera. Claro que hay que mejorar, pero no es una catástrofe», expuso el concejal.

El portavoz del BNG, Xabier Pérez Igrexas, lamentó que las listas de espera son «unha das evidencias do desastre que producen as nefastas políticas sanitarias aplicadas polo PP desde a Xunta». «A golpe de recortes e privatizacións, converteron a área de Vigo na zona cero da desfeita sanitaria de Galicia», criticó, a la vez que afeó la «opacidade e manipulación» de los datos por parte de la Consellería, extremo que «denuncian as organizacións sindicais ou a plataforma SOS Sanidade Pública».

Consorcio Casco Vello

La corporación municipal también dio luz verde a la moción del grupo socialista que rechaza la incautación del edificio de los antiguos juzgados de la calle Lalín y de otro patrimonio municipal a través de una medida incluida en la Lei de medidas fiscais e administrativas de la Xunta de Galicia. También aprobó el convenio de colaboración con el Instituto Galego de Vivenda e Solo para prorrogar la vigencia del Consorcio Casco Vello —conformada por representantes de la Xunta y del Concello— y el marco financiero hasta el 31 de diciembre del año 2029.

El pleno, además, ratificó el compromiso del Concello con la lucha contra la violencia de género. Rosario Otero, presidenta de la Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos de Vigo, leyó la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El BNG criticó que la «pinza» de PSOE y PP tumbó su moción para pedir «máis recursos contra a violencia machista». Por su parte, el PP reprochó que «el PSOE de Caballero» renunciase a exigir al ministro Óscar Puente que agilice el AVE a Portugal y deje de «ningunear» a la ciudad.