El local de la Academia Barreiro en Fragoso busca una nueva vida

Estado actual del exterior del local, listo para un nuevo uso.

Borja Melchor

Un inmueble vinculado durante años a la actividad docente como fue la Academia Barreiro se encuentra disponible en alquiler en el número 29 de Fragoso, a poco más de 200 metros de la Praza América. La propiedad busca reactivar un espacio de referencia para el barrio y la ciudad y quiere priorizar proyectos que lo mantengan vivo.

El local, de 700 metros cuadrados aproximadamente, cuenta con varios niveles, una planta de 300 metros diáfana y tres entradas independientes. Se complementa con dos plazas de garaje y un amplio trastero. Admite, entre otros usos, comercial, oficinas, cultural, deportivo, lugares de reunión, sanitario y dotacional, lo que «abre el abanico a una amplia gama de iniciativas empresariales y sociales», como destaca M. Jesús Gil, de la Inmobiliaria Atlantic, responsable de su comercialización.

