El juzgado de Violencia roza las 1.200 causas con la nueva ley

Desde octubre, el único juzgado en materia de Violencia sobre la Mujer de Vigo pasó de asumir las causas en las que una mujer fuese víctima a manos de su pareja o expareja a tramitar toda causa de naturaleza sexual en la que, independientemente de la relación con el agresor, la perjudicada sea una mujer. Esta ya avanzaba una subida de la cifra de procedimientos a tramitar por este órgano, que de momento, carece de refuerzo alguno. Y en solo dos meses, estos efectos ya han empezado a notarse en las estadísticas. A falta de algo más de un mes para que termine el año y coincidiendo con la celebración del 25-N (día por la erradicación de la violencia machista), a día de hoy, el juzgado de Violencia sobre la Mujer nº1 de Vigo registró 1.101 denuncias o casos penales —que sumados al centenar de diligencias civiles como divorcios o guardas y custodias— elevan su actividad a casi 1.200 procedimientos, la más alta de los últimos años.

El año pasado, a estas alturas, había 1.001 causas en el juzgado vigués, a mayores de las 80 civiles. Esta subida, que representa casi un 10% del total de asuntos, obedecería tanto al propio incremento de denuncias como a las nuevas competencias que asume el órgano.

Y es que dos meses atrás entraron en vigor las materias que estaban pendientes de ejecución de la ley del «solo sí es sí», en defensa de la mujer: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tramitarán todos los delitos de violaciones, agresiones o acoso sexual y resto de casos de esta naturaleza, incluida la trata, explotación y prostitución siempre que la víctima sea una mujer independientemente de que haya mantenido o no una relación sentimental con su agresor. También las relativas a jóvenes y adolescentes menores de edad.

Esta situación derivará en enero la puesta en marcha del segundo Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo, si bien a falta de un mes, todavía no se han convocado un concurso para la designación de la plaza, ni tampoco funcionarios ni letrado de la Administración de Justicia.

Segundo juzgado

La idea inicial pasaba por reconvertir el Juzgado de Instrucción nº 8 en este segundo de Violencia, pero todavía no se han concretado, ni se conocen, los detalles acerca de quién asumirá este juzgado ni cómo será el reparto de asuntos.

Lo que sí han podido confirmar fuentes judiciales es que este cambio competencial empieza a notarse, y mucho, en la carga de trabajo. Lo cierto es que los datos de Vigo todavía están lejos de los módulos que recomienda no superar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al año, situando el máximo en 1.600 asuntos.

Independientemente de ello, no se puede equiparar el trámite de un delito contra la propiedad como un hurto o una apropiación indebida con el de una agresión sexual, ya que el trabajo que supone es mucho mayor al entrar también las peticiones de órdenes de protección para la víctima.