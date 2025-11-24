Ábalos pregunta sobre Vigo al Gobierno: ¿qué ha provocado la visita del PP a la narcocasa de Cabral?

A unos días de la posible entrada en prisión de José Luis Ábalos por la trama de las mascarillas, el político continúa con su vida: ha registrado este lunes dos preguntas escritas al Gobierno. La segunda de ellas busca indagar sobre las consecuencias de la visita de tres miembros del Partido Popular a una narcocasa en Cabral el pasado lunes. El subdelegado del Gobierno en Vigo, Abel Losada, denunció tras los hechos que su presencia, junto a varios vecinos, «reventó una operación policial en marcha». La primera de las cuestiones aborda «presuntas irregularidades en el entorno de la Autoridad Portuaria de Valencia».

Ábalos, en su escrito, denuncia «el interés político de desgaste del adversario de las representantes del PP como principio inspirador de su presencia en el lugar, más que el interés general y social de los vecinos de Cabral». Se refiere estas líneas a Ana Vázquez, Irene Garrido y Luisa Sánchez -la presidenta de los populares de Vigo-, quien, acompañadas de concejales municipales del mismo partido, se reunieron con varios afectados el pasado 17 de noviembre a las puertas de una vivienda ocupada en el barrio vigués, concretamente en la zona de Fontiñas, en la que se estableció un punto de compraventa y consumo de drogas.

De este modo, el exministro socialista de las carteras de Fomento y Transportes ha interrogado, en primera instancia, acerca de las «consecuencias» que esta personación ha provocado «sobre el operativo de la Policía Nacional». En segundo lugar, ha consultado qué «medidas ha adoptado o se plantea adoptar el Ministerio del Interior contra las tres dirigentes del PP en el caso de haber sido alterada por su presencia la investigación», que supuestamente acumulaba meses de trabajo.

A su vez, los populares criticaron la acusación del subdelegado del Gobierno en Vigo y pidieron su dimisión o ser destituido: «Ha dicho que el PP desarticuló una operación que iba a producirse en las próximas semanas. O miente y no es verdad que hubiese una operación o es él quien ha puesto sobre aviso».

Entretanto, Ábalos enfrenta este jueves una 'vistilla' en el Tribunal Supremo en la que se revisará su condición de libertad. El fiscal jefe la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó el pasado miércoles 24 años de cárcel para él y 19 años y medio para su exasesor Koldo García, además de una multa superior a los 3,9 millones de euros a cada uno por la suma de cinco delitos.