Horarios de Vialia en Navidad: las tiendas permanecerán abiertas estos domingos y festivos

Vialia se ha convertido en uno de los ejes de la Navidad en Vigo. El pasado lunes el centro comercial encendía sus luces y daba el pistoletazo de salida a una temporada navideña cargada de actividades.

El espacio contará estas navidades con dos pistas de hielo, 75 casetas que conforman su mercado navideño, un gran árbol y un tobogán de trineos neumáticos de siete metros que podrán disfrutar los más pequeños.

Además de convertirse en toda una atracción turística, muchos vigueses acuden al centro para realizar sus compras navideñas. Para no llevarse un susto con las compras de última hora, conviene conocer cuándo y en qué horario permanecerá abierto Vialia estas navidades.

Navidad 2025 en Vialia: domingos y festivos que abren las tiendas

Vialia contará con un horario especial durante las navidades para facilitar las compras de sus clientes. Desde el próximo domingo 30 de noviembre hasta el 12 de enero, las tiendas del centro comercial permanecerán abiertas todos los domingos con pocas excepciones.

La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2025. Dada la importancia de la temporada navideña en la ciudad, Vialia Vigo se ha reservado varios para esta época.

Domingos y festivos que permanecerán abiertas las tiendas de Vialia Vigo:

Domingo, 30 de noviembre

Sábado, 6 de diciembre (Día de la Constitución)

Lunes, 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

Domingo, 14 de diciembre

Domingo, 21 de diciembre

Domingo, 28 de diciembre

Aunque todavía no contamos con la confirmación oficial por parte del centro, Vialia Vigo también podría permanecer abierto los dos primeros domingos de 2026. El domingo 4 de enero, previo al Día de Reyes, y el domingo 12, cuando arrancan de las rebajas de invierno.