Un homenaje en forma de gala solidaria

El amor de Tamara Vila hacia su padre, fallecido en 2014, es el germen de una cena gala benéfica que lleva el nombre de este hombre, Martín Vila, y que se celebrará el 13 de diciembre en Vigo, en el Hotel Coia, en favor de la oenegé viguesa Aulas Abiertas, asociación centrada en la ayuda a niños que viven en situación de pobreza en Perú y que desarrolla principalmente su trabajo en la región de Cajamarca.

Esta vecina de Vigo dedicada profesionalmente al mundo de la estética espera que sea la primera de muchas galas. La idea surgió de ella en homenaje a su padre, «que fue un hombre bondadoso que tenía muy poco pero siempre encontraba algo que ofrecer: tiempo, palabras o simplemente una sonrisa». Para esta mujer, que tiene el respaldo de familia y amigos en este proyecto, ayudar es «una forma de mantenerlo vivo».

Necesidad «real»

El importe por persona es de 47 euros, 37 por la cena y 10 de donativo para Aulas Abiertas. Tamara escogió esta ONG porque conoce su labor y es consciente de que en Perú hay una necesidad real: «Me emociona pensar que el nombre de mi padre está vinculado a algo tan bonito como dar oportunidades a esos niños».

Hay una cuenta solidaria titularidad de Aulas Abiertas-Comedores Escolares (ES06 2080 5077 9130 4002 5749) para realizar el pago quienes participen en la cena –que tiene código de vestimenta negra– y también se pueden hacer donaciones aunque no se acuda. Esta viguesa está convencida de que será una gala muy emotiva y especial: «Será una noche para dar esperanza y ayudar a quienes más lo necesitan».