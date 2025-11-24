Los congresos y ferias se consolidan en la ciudad: un evento cada tres días

La ciudad le puso recientemente el broche a una multitudinaria segunda edición del Vigo Global Summit, feria impulsada por Zona Franca que contó con más de un millar de inscritos y que supone no solo una ventana al mundo por la calidad de los participantes, sino un auténtico revulsivo para la economía local en forma de ingresos para hoteles y negocios de la urbe. Es solo un ejemplo del tirón que este tipo de eventos está demostrando en los últimos años, que ha consolidado su poder de atracción para congresos, ferias y jornadas profesionales, el denominado turismo MICE (Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions en inglés).

No en vano, en la última reunión celebrada para tratar de sentar las bases de una posible coordinación aeroportuaria, la concejala María José Caride dejaba claro en representación del gobierno vigués la importancia de tener en cuenta el potencial de la ciudad en el turismo de negocios para plantear las posibles rutas desde Peinador. «Nosotros estamos preocupados por los usuarios de negocios, trabajo o estudios, porque para esos viajeros también necesitamos una buena estrategia», declaraba la responsable de Urbanismo tras el encuentro.

Y es que, según los datos registrados por el Concello, la urbe batirá este año el récord de eventos de estas características situándolo en 126, dos más que los celebrados durante 2024, con casos de éxito ya consolidados en el tiempo que sitúan a Vigo como epicentro del planeta en sus respectivas materias (es el caso de Conxemar o el Marisquiño, entre otros) o de otros que escogen Vigo para estrenar la reunión de profesionales de diferentes ámbitos. Para poner las cifras en perspectiva, en 2023 se organizaron 102 eventos y en 2022, 83, existiendo por tanto una senda de evolución positiva en los últimos ejercicios.

Teniendo en cuenta los datos facilitados por el Concello, los eventos que se fijan en Vigo para la celebración, se dividen en nueve temáticas, destacando las 34 jornadas relacionadas con economía y comercio, 19 del ámbito sanitario, 18 del tecnológico o 16 sobre temas educativos. También los hay relacionados con el área social (13), cultural (11), deportivo (6) y científico (1).

Asimismo, aunque los eventos organizados se van escalonando a lo largo del año, hay meses especialmente «cargados», como por ejemplo mayo, con una veintena. En el quinto mes del año tuvo lugar, entre otras citas, la Asamblea anual de la Asociación Nacional del Taxi, el congreso anual de la Sociedad Española de Estrabología y Oftalmología Pediátrica o un congreso nacional e internacional de enfermeras oncológicas.

También destacan octubre, cuando se celebraron hasta 18 ferias y congresos, o abril, cuando la cifra ascendió a 16 certámenes, como por ejemplo un festival científico en plena Porta do Sol, una jornada de interventores o el I Foro de Turismo de Feprotur sobre turismo responsable. Por el contrario, el Concello no tiene registrado ningún evento en diciembre, mientras que agosto queda únicamente reservado para O Marisquiño, con enero siendo también temporada baja para este tipo de celebraciones, contabilizándose únicamente la primera jornada del Galiexpo Motor Show.

Las localizaciones escogidas son, por su parte, muy diversas, con 39 puntos diferentes registrados. Los lugares habituales para albergar este tipo de eventos son las dependencias de la Universidad de Vigo (20 citas), el Auditorio Mar de Vigo (13), Instituto Ferial de Vigo (11) o las instalaciones de Afundación (10). Hoteles de la ciudad como Los Escudos, el Attica, el museo Marco, el hospital Álvaro Cunqueiro o el Real Club Náutico son otros de los escenarios que se repiten a lo largo del año.

Con el verano y la Navidad como principales referentes del turismo vacacional, congresos y ferias suponen un estímulo para dinamizar la temporada baja. Un sector al que Vigo pretende seguir dando mimo para continuar creciendo durante los próximos años y no frenar la progresión desde la pandemia.