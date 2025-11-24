Varios atrapados en el ascensor de Marqués de Valterra
La avería se produce en hora punta de uso del elevador, al coincidir con la salida hacia el trabajo y hacia los colegios
Varios usuarios han quedado atrapados a primera hora de este lunes en el ascensor que conecta Marqués de Valterra con Torrecedeira. Se trata de la enésima avería del elevador, unos de los primeros en ponerse en marcha dentro de programa Vigo Vertical.
El incidente ha dejado en cabina, sin poder salir, a unas cuatro personas, un poco por debajo del nivel de la calle superior.
La avería se produce en hora punta de uso del ascensor, al coincidir con la salida hacia el trabajo y hacia los colegios, y en un momento de fuertes lluvias, elemento que suele complicar la movilidad urbana.
