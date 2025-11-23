Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP pregunta por la «desaparición» de un parque vecinal

El PP pregunta qué ha pasado con el parque vecinal de A Canicouva (zona de Castrelos) propiedad del Concello, «desaparecido hace más dos años bajo la maleza, que oculta tanto los bancos como la barandilla que lo rodeaba e impide que los vecinos puedan utilizarlo».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents