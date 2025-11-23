La localidad andaluza que trata de competir con las luces de Vigo (y esto es lo que les ha copiado)
Este pueblo de Córdoba es, además, «hogar» de parte de la decoración que luego llega a la ciudad olívica
La cuenta atrás para la Navidad vuelve a encender la competición por las luces más espectaculares. Y aunque muchos dan por zanjado el debate y Vigo se lleva la palma, precisamente su fama hace que le salgan competidores (e intento de imitadores) por toda la geografía. Es el caso de este municipio cordobés que trata de hacerse un huevo en el mapa navideño: Puente Genil.
Esta localidad andaluza transforma sus calles comerciales, plazas y paseos en un recorrido luminoso con casi dos millones de puntos LED, túneles de luz, fachadas iluminadas y estructuras por las que el visitante puede entrar y rodearse de destellos de colores.
La visita se completa con actividades culturales, conciertos y dulces típicos como el membrillo artesanal, muy presente en la gastronomía local.
Puente Genil es también el hogar de Ximenez Group, la empresa que desde hace años engalana la ciudad olívica. En ese pueblo se prueban algunos de diseños que después viajan a grandes Vigo y otras localidades de España o Europa.
