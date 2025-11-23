«La mano seguirá tendida, pero se acabó no trabajar en el Ifevi, no vamos a esperar más»

José González (Ourense, 1970) asumió esta legislatura Empleo, Comercio y Emigración tras ser antes conselleiro de Medio Rural. Le ha tocado, entre otras cosas, lidiar con la gestión del Ifevi y un nuevo foco de conflicto entre Concello y Xunta. Tras meses a la espera de un acuerdo, asume la necesidad de un cambio de ritmo.

– El martes habrá una reunión extraordinaria del patronato del Ifevi. ¿Qué podemos esperar?

– Estamos en una situación en la que el Ayuntamiento dilata la firma de un acuerdo alcanzado hace un año y del que se descolgó unilateralmente con diferentes argumentos, el último una tasación. Nosotros lo que llevamos diciendo todo este tiempo es que firmemos el acuerdo y nos pongamos a trabajar. Pero en esa tesitura, lo que hemos hecho ha sido encargar una valoración independiente que determina que lo que aportó la Xunta tiene un valor de 20,6 millones y lo que cedió el Ayuntamiento, con derecho a devolución, de 14,9. No voy a entrar en una guerra de cifras, no tengo inconveniente en que el alcalde haga otras valoraciones, pero hasta aquí hemos llegado en cuanto a no trabajar en el Ifevi, no podemos estar esperando eternamente. Por eso mantengo la mano tendida para firmar el acuerdo para ir de la mano pero, en todo caso, nosotros nos vamos a poner a trabajar desde ya. Por eso he convocado el patronato.

– ¿Esa tasación cumple con lo que pedía el alcalde?

– Imagino que el alcalde dirá, como en otras ocasiones, que los activos del Ayuntamiento valen mucho más, pero es absurdo entrar en guerra de cifras. Nosotros, a pesar de la valoración que tenemos, no vamos a mover ni una coma del acuerdo previsto, pero tampoco vamos a aceptar que por mucha otra valoración que presente el alcalde se mueva, porque el acuerdo es claro. De una situación en la que la Xunta tiene nueve vocales y mayoría, acepta ceder seis e ir en régimen de igualdad y que los acuerdos se adopten por unanimidad, Zona Franca pone 18 millones y el Concello aporta en propiedad, con derecho a devolución, lo que tiene cedido.

– ¿Ya no hay margen para negociar esas condiciones?

– El acuerdo ha sido extraordinariamente generoso, partimos de una situación de mayoría absoluta y vamos a ceder seis de los nueve vocales, sacar a la Diputación porque lo exige el alcalde, todas sus peticiones fueron aceptadas en 2024 para colaborar y potenciar el Ifevi, pero a partir de ahí viene la ceremonia de la confusión que es lo que hace siempre el alcalde, con el último capítulo de salir con esa tasación. Y entonces decimos, pues vamos a encargar a una empresa independiente esa valoración y sale, como ya suponíamos, que la mayoría de activos son de la Xunta. Pero no buscamos guerra ni conflicto, si quiere hacer una valoración que la haga, pero el acuerdo es el que es y lo que debemos hacer es firmarlo cuanto antes.

– ¿El Concello ya conoce esa tasación que encargaron?

– La vamos a trasladar el martes en el patronato, donde está el Concello. Yo estoy dando ahora los números, los términos me va a permitir que los explique el martes, cuando diré dos cosas más, la mano sigue tendida para firmar, pero nosotros vamos a empezar ya a trabajar porque no vamos a dilatar la potenciación del Ifevi. Vamos a elaborar el plan funcional y el plan estratégico, que es a lo que nos comprometimos.

– Si sigue sin firmarse el acuerdo, ¿la Xunta seguirá adelante en solitario asumiendo todo?

– Por supuesto, y lo vamos a hacer de forma planificada, que es como debe hacerlo una administración. Lo primero será el plan funcional, determinar las necesidades actuales del recinto como mantenimiento, aparcamiento, accesos, relación con la ciudad. No podemos pretender que el recinto crezca si no tenemos eso bien solucionado. Y una vez tengamos eso, abordaremos un plan estratégico, que nos dirá lo que queremos que sea el Ifevi del futuro. Nosotros apostamos por la potenciación del Ifevi, pero hay que hablar con los usuarios, Conxemar, ver qué otras ferias se pueden desarrollar. Por eso no puede ser que todo esté parado desde hace un año porque el alcalde de Vigo se niega sistemáticamente a firmar con excusas peregrinas de todo tipo, así lo digo claramente. No nos ponemos una fecha límite para firmar, ellos podrán sumarse al acuerdo en los términos pactados cuando quieran, lo único que digo es que ya se encontrarán con un plan funcional y, a lo mejor, con uno estratégico ya elaborado que se han retrasado por lealtad institucional. Ahora no vamos a esperar más, tenemos la capacidad de gestionar el Ifevi y es lo que vamos a hacer.

– ¿En solitario?

– Repito, asumiremos lo que tengamos que asumir dentro de la estructura del patronato.

– ¿Es culpa solo del alcalde?

– Intuyo que Zona Franca no tendría demasiado problema, el que ha explicitado que no firma es él, no es que yo crea que sea el culpable.

– Se centra mucho el tema en la ampliación para Conxemar, pero entiendo que una inversión como la que se planifica no puede ser solo para tres días. ¿Qué modelo buscan?

– Es a lo que aludo con el plan estratégico. Evidentemente, Conxemar es una feria importantísima y la Xunta no tiene interés alguno en que se vaya de Vigo, pero hay que hablar de muchas cosas antes de esa ampliación, que si es tan urgente como dice el Concello, pues que firmen el acuerdo y vengan cuanto antes los 18 millones.

– Si se firma, ¿se ejecutaría ya?

– La ampliación vendría después del plan funcional, que va a ser inmediato, escuchando las aportaciones de todo el mundo, Cámara de Comercio, empresarios, usuarios habituales, Conxemar y otras ferias, Concello, Gobierno central porque hay que resolver las cuestiones de las que hablaba antes para ver después con el plan estratégico si hace falta más personal para la comercialización de más ferias.

– Los datos dicen que el Ifevi es rentable y que tiene potencial para más.

– Absolutamente, tiene un potencial extraordinario para un mayor desarrollo pero para eso hay que resolver primero las necesidades inmediatas, es muy difícil pensar en ampliaciones si no resolvemos el tema de los aparcamientos o accesos, que se complicarían más. Por eso es tan importante la planificación, tenemos tres días una feria extraordinaria que tiene que quedarse en Vigo, pero hay que potenciar más el Ifevi.

– Lo que cuesta entender es que con todos de acuerdo en la necesidad de potenciar el Ifevi, con dinero garantizado, la situación no avance.

– A mí no me sorprende conociendo el posicionamiento del alcalde en lo que se refiere a todas las propuestas de la Xunta, que es negarse sistemáticamente a llegar a acuerdos. Si solo fuera el Ifevi, pero están las pistas de atletismo, la residencia de la ETEA, el túnel de Elduayen. La Xunta está siempre dispuesta a colaborar en cualquier parte, pero donde tenemos siempre obstáculos es en Vigo. Cuando tenemos un alcalde que dice que la Xunta quiere dejar a 400.000 personas sin agua, nos podemos esperar cualquier cosa.

– Cuando habla con empresarios, comerciantes. ¿Le trasladan preocupación por la falta de entendimiento?

– Más allá del hastío, dato mata relato, la Xunta siempre propone acuerdos favorables para la ciudadanía y quien los torpedea sistemáticamente es el alcalde.

– ¿Todo el PP vigués ve bien buscar pactos con Caballero?

– Yo no puedo contestar por el PP vigués, lo que puedo decir es que hay una voluntad manifestada por el presidente de la Xunta de llegar a acuerdos institucionales y eso se ve explicitado siempre. Y fíjese si no hay tacticismo, que la representante del PP de Vigo es la vicepresidenta de la Diputación y cuando se planteó que tuvieran que salir, dijo que el único interés es potenciar el Ifevi.

González habló sobre el Ifevi, pero también del mercado laboral y el comercio. / Marta G. Brea

«Tenemos que convencer al comercio local de que hay futuro»

– Vigo tiene nuevo PXOM, que prevé más superficies comerciales. ¿Hay espacio?

– Vigo es muy dinámica, con un recorrido tremendo y puede haberlas. Pero también, nuestra postura es el apoyo, que no es contradictorio, al comercio local, que tiene que convivir con las grandes superficies y hacer frente al desafío de internet.

– ¿Y está preparado?

– Lo primero es convencer a los comerciantes de que hay futuro y para eso tenemos un plan estratégico. Pero también debemos convencer a la juventud de la importancia del comercio local.

– Hay un claro problema de relevo generacional.

– Tenemos un plan Remuda para favorecer esa transición al que vamos a ponerle más dinero. Ahora vamos a buscar que haya una tutorización entre el que se va y el que lo coge. Es evidente el problema de relevo generacional, pero lo tenemos en la empresa familiar y en muchas otras actividades.

– Supongo que pasea por Vigo y ve muchas persianas bajadas en los locales, con alquileres desorbitados. ¿Qué podemos hacer?

– No estoy echando balones fuera, porque nosotros tenemos competencia en eso, pero depende en mucha medida de la administración local, que tiene concejalías de Comercio y su posicionamiento es totalmente relevante, dependiendo de qué decidas peatonalizar, cómo coloques aparcamientos disuasorios.

– Estamos a las puertas de Navidad. En Vigo hay una apuesta clara por estas fechas y el alcalde se queja de que la Xunta no quiere apoyarla. ¿A usted le parece positiva esta apuesta?

– Mis tres hijos viven en Vigo conmigo y van habitualmente. Claro que tiene un impacto positivo, pero no lo reconozco yo, lo hacen los hoteles, los restaurantes, los locales de copas, todos. También hay una presencia excesiva de gente, pero es connatural a la celebración.

– ¿Funciona bien el Bono comercio?

– Es otra apuesta por el comercio local y consigue atraer clientes que no van habitualmente e incrementa ventas, consigue el efecto deseado y es el bono que mejor funciona, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo las administraciones para trabajar de forma conjunta y no en bonos locales, provinciales.

– Estamos en datos de empleo en máximos históricos. ¿Hay margen para mejorar?

– Creo que lo primero que debemos hacer es mejorar la empleabilidad de la gente que no está trabajando, mientras haya un solo parado hay que mejorar eso y eso exige ser más eficientes en la formación. Yo hago autocrítica, pero la mayor parte de la financiación proviene de los ministerios de Trabajo y Educación, por eso hemos advertido que hay que flexibilizar la formación para adaptarla a las necesidades de un mercado laboral cambiante.

– Construcción, naval, industria. Todos coinciden en que falta mano de obra.

– La estadística cifra en más de 15.000 las vacantes. Para atacar ese problema hay que mejorar la empleabilidad de los que están aquí, flexibilizando la formación, y traer gente de fuera. Defendemos una inmigración ordenada y regular con nuestras empresas y el autoempleo con gente que venga a aportar y por eso tenemos acuerdos con otros países. Pero el foco está en los gallegos del exterior. Debemos tutelar el proceso en origen y hasta el destino.