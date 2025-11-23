El Concello de Vigo saca a subasta un edificio abandonado junto a los viejos juzgados por 570.000 euros

El Concello de Vigo sacará a subasta de forma inminente bienes inmuebles con una valoración que, en total, supera los 2,3 millones de euros. Ya anunciadas de cara a su próxima apertura en el portal telemático donde también se celebran las judiciales o las de la Agencia Tributaria, el protagonista de una de las pujas es un edificio abandonado ubicado en la parte trasera de los antiguos juzgados de la calle Lalín. De seis plantas y adquirido en su día por una promotora, ha sido tasado en 576.755 euros. En un avanzado estado de deterioro y rodeado de maleza, desde hace años viven okupas en su interior y, de hecho, fue noticia en 2023, cuando uno de los hombres que residía entonces allí mató a cuchilladas a otro ante el inmueble.

La vieja y deteriorada casona está ubicada en el número 11 interior de la Primera Travesía de la calle Coruña, un pequeño vial situado entre la calle Coruña y la parte trasera del ya antiguo edificio de la Audiencia, donde ahora se alza el Centro Integral de Saúde Olimpia Valencia que, tras una profunda reforma del otrora inmueble judicial, abrirá sus puertas en 2026. La construcción que saldrá a subasta está compuesta de planta baja, entresuelo, tres pisos y ático ocupando el solar una superficie de 260 metros cuadrados. Con valoración y tasación a efectos de subasta de casi 577.000 euros, el préstamo hipotecario formalizado hace ya más de dos décadas a nombre de Habitat de Vigo Promociones S.L. se encuentra «cancelado económicamente».

Estado ruinoso e insalubre

El ruinoso edificio presenta un evidente estado de abandono. Junto a la vegetación y la basura que se acumulan generando una situación de insalubridad, la mayoría de los cristales de las ventanas están rotos y la fachada evidencia la falta de cuidados y el paso del tiempo. Dicho inmueble es uno de los de Vigo que desde hace años son utilizados para pernoctar por personas sin hogar y en la madrugada del 17 de julio de 2023 fue escenario de una muerte violenta, la sufrida por Jonny A.A. a manos Fredy Rojas, que este mismo año fue condenado a 15 años de prisión por esos hechos. Ambos pernoctaban en esa casa abandonada.

Junto a esta subasta, hay otras siete que se abrirán en fechas próximas también a instancia del Ayuntamiento. Como la de el edificio abandonado, otras dos de importante valor económico son la de un edificio industrial en la avenida do Freixo (Sárdoma) que saldrá con un valor de partida de casi 653.0000 euros –como carga le consta un embargo judicial de 6.183 euros– y la de una casa en rúa da Costa, en la parroquia de Castrelos, cuya tasación supera los 800.000 euros.

Viviendas y plazas de garaje

Las otras pujas del Concello serán las de una vivienda en Paseo Padre Lorenzo y otra en calle Rosario, un local comercial en Travesía Chao y dos plazas de garaje, una en la calle Doctor Carracido, en el 43, valorada en 10.338 euros y el derecho de uso de otra en Serafín Avendaño 3, con una tasación en este caso bastante más elevada, de 31.778 euros.

En cuanto a subastas judiciales, en estos momentos solo hay dos en el portal telemático. Una de ellas, dependiente del Juzgado de Primera Instancia número 14 de Vigo, está activa en la actualidad –hasta el próximo 4 de diciembre– y es la de un local de casi 90 metros cuadrados ubicado en la calle Santa Tecla, que tiene un valor de 130.000 euros. Otro juzgado civil sacará a puja en los próximos días, junto a otro lote, una vivienda en la 2ª Travesía de la Travesía de Vigo por 124.400 euros.