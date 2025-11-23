El CarOutlet Vigo se despide con casi 600 ventas en el Ifevi

La XIII edición de CarOutlet Vigo cierra sus puertas este domingo tras tres días de actividad en el Ifevi, donde se dieron cita miles de compradores en busca de un vehículo. «El ambiente fue constante y el ritmo de operaciones superó las previsiones iniciales, dejando una valoración muy favorable entre los concesionarios presentes», apuntó la organización.

A día de hoy, se contabilizan cerca de 600 ventas, una cifra que podría seguir creciendo durante las próximas semanas, cuando muchos de los interesados que iniciaron sus trámites en la feria terminen de formalizar la compra.

Más de 12.000 visitantes recorrieron el recinto y pudieron conocer una oferta cercana a los 1.000 vehículos de entrega inmediata. «La afluencia y el ritmo de consultas confirmaron que, pese a los datos poco favorables de octubre, el mercado de ocasión sigue despertando un interés firme con la feria como uno de sus puntos clave», indicó la organización.

Con este resultado, CarOutlet Vigo 2025 «confirma su papel como referencia del vehículo de ocasión en la región y vuelve a demostrar su capacidad para reunir a concesionarios y compradores en un mismo espacio con oportunidades reales de compra».