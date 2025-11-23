Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG critica el negacionismo de la violencia machista

El BNG pone el foco este 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el «negacionismo da dereita coa violencia machista». Llama a destinar el 1% del presupuesto de la Xunta «a reverter a privatización e os recortes nos servizos públicos».

