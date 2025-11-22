La Xunta adjudica por casi 18 millones la construcción del instituto de Navia

La Xunta adjudicó a la UTE Ogmios Proyecto S.L.–Vías y Construcciones S.A. por 17,7 millones de euros las obras de construcción del nuevo Instituto Domingo Villar, en Navia. La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas licitó esta actuación diseñada y financiada por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP.

El futuro IES Domingo Villar será el primer instituto de Galicia diseñado siguiendo los parámetros académicos, tecnológicos y de sostenibilidad recogidos en el Plan de nueva arquitectura pedagógica. El centro dará respuesta a la vecindad de Navia y a las necesidades de escolarización en la zona, así como a otros centros del entorno.

El instituto tendrá capacidad para alrededor de 700 alumnos de ESO y Bachillerato y ocupará una superficie total de casi 8.200 metros cuadrados, divididos en edificio principal de aulario, gimnasio, espacios complementarios y biblioteca.

Eficiencia energética

La organización espacial será versátil, con espacios interactivos para fomentar nuevos modelos de aprendizaje, dinámicos y adaptables, en la línea de los parámetros del Plan de nueva arquitectura pedagógica. El nuevo edificio será accesible e inclusivo y está pensado para buscar la eficiencia energética.

Todas las aulas y zonas sensibles dispondrán de protección acústica y el proyecto integra la masa arbórea situada al norte de la parcela, de especies autóctonas con valor ambiental y paisajístico. Este espacio funcionará como eje vertebrador de las circulaciones del nuevo centro y como un patio verde.

Además, el centro estará dotado de una zona de aparcamiento de bicicletas, inmediata a las nuevas ciclovías del barrio de Navia, para apoyar la nueva movilidad de proximidad.

La licitación de estos trabajos del IES de Navia por parte de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas responde a la encomienda de gestión, con la que se articula un acuerdo de colaboración entre las consellerías de Educación y Vivenda para posibilitar la construcción del centro.