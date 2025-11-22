Vialia y Bouzas estrenan mercado y luces navideñas

A los millones de luces navideñas que ya deslumbran a vecinos y visitantes, se han sumado muchas más: las del Barco de Nadal de Mar de Ons y el Solidario de Piratas de Nabia, las de los centros comerciales y las de las viviendas y comercios a pie de calle, que dan un toque más cálido a las fiestas. Y hay más. El alcalde, Abel Caballero, convertido en maestro de ceremonias de encendidos, acudió a Vialia, que ya brilla por dentro y fuera y ofrece en su plaza pública un nuevo punto de encuentro: un mercado con más de 70 puestos, dos pistas de hielo (infantil y adultos), una rampa-tobogán de trineos y un tren infantil. Es la gran novedad de esta edición de la Navidad, que se hace cada año más grande.

Algo más tarde, abrió el mercado de Nadal de Bouzas, otro de los estrenos más esperados. También acudió a este debut el alcalde, que fue testigo después del encendido solidario del alumbrado de la Praza M. Diego Santos, junto al centro de salud de la villa marinera.

El mercado de Vialia, lamentablemente, ha supuesto la cancelación del que se celebró en la peatonal de O Calvario las siete últimas Navidades por la fuga de los feriantes al de Vía Norte. La Asociación de Comerciantes y Empresarios del Calvario (Aceca) programa ya espectáculos para dinamizar la actividad en el barrio y espera recuperarlo el próximo año.