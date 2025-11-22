La UVigo se impone a Cádiz y Madrid en el Desafío Optidrone
La UVigo, en colaboración con la HTA de la Zona Franca de Vigo, invitó a estudiantes de universidades de toda España a diseñar su propio dron a través del «Desafío Optidrone». Carlos Calvillo Romero, estudiante de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio del Campus de Ourense , se impuso a sus compañeros de la UVigo y a los de la Universidad de Cádiz y de la Carlos III de Madrid.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo