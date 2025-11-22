La UVigo se impone a Cádiz y Madrid en el Desafío Optidrone

La UVigo, en colaboración con la HTA de la Zona Franca de Vigo, invitó a estudiantes de universidades de toda España a diseñar su propio dron a través del «Desafío Optidrone». Carlos Calvillo Romero, estudiante de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio del Campus de Ourense , se impuso a sus compañeros de la UVigo y a los de la Universidad de Cádiz y de la Carlos III de Madrid.