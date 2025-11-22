El PP exige la dimisión del subdelegado del Gobierno por su acusación sobre la operación en la narcocasa

El PP de Vigo pretende debatir por la vía de urgencia en el pleno municipal que tendrá lugar este lunes una moción para exigir la dimisión del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que acusó a los populares de reventar una operación policial contra la narcocasa de Cabral por acudir a la zona esta semana para criticar la inacción. «Debe dimitir o ser destituido porque ha dicho que el PP desarticuló una operación que iba a producirse en las próximas semanas. O miente y no es verdad que hubiese una operación o es él quien ha puesto sobre aviso», dice el PP.