El PP exige la dimisión del subdelegado del Gobierno por su acusación sobre la operación en la narcocasa
El PP de Vigo pretende debatir por la vía de urgencia en el pleno municipal que tendrá lugar este lunes una moción para exigir la dimisión del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, que acusó a los populares de reventar una operación policial contra la narcocasa de Cabral por acudir a la zona esta semana para criticar la inacción. «Debe dimitir o ser destituido porque ha dicho que el PP desarticuló una operación que iba a producirse en las próximas semanas. O miente y no es verdad que hubiese una operación o es él quien ha puesto sobre aviso», dice el PP.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Lorena, madre de prematuras: «En Vigo tenemos una unidad de neonatología top; sienten a los bebés como propios»
- El Vigo más caliente esconde 180 «picaderos»
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Revolución urbana en la Plaza de España: acelerón a los cambios en la puerta de bienvenida a Vigo
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo