La Policía Local de Vigo se forma en investigación de accidentes con un referente nacional

Mejorar la investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico para saber qué ha ocurrido y, a su vez, prevenirlos en futuras ocasiones. Es el objetivo de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Vigo, compuesta por 25 policías, cinco oficiales y un inspector. Durante esta semana, han participado en una formación homologada de 20 horas destinada a la actualización y el aprendizaje de nuevas técnicas. El curso, impartido en un aula del auditorio Mar de Vigo, permitió a estos profesionales aprender a manejar software de reconstrucción de accidentes en 3D e implementar técnicas de toma de datos en el lugar del accidente mediante drones. «Son profesionales con vocación y una enorme formación. Es la Policía Local del siglo XXI», destaca el alcalde, Abel Caballero.

Entre los asistentes, estaba Santiago Pereira, oficial de la unidad. En el descanso de la jornada del viernes, aseguró que una parte clave de la formación es aprender a «realizar una inspección ocular del accidente más detallada y minuciosa» para recabar «los datos en el lugar». «Es el único momento para poder recogerlos y, posteriormente, hacer el informe que corresponda», señaló antes de indicar que, en este trabajo, el reto está en la premura con que se actúa para recoger la mayor cantidad posible de información in situ. «También el trabajo posterior si hay que reconstruir lo sucedido [en casos graves], que requiere conocimientos técnicos», apostilló.

El docente fue Marcos Pérez, ingeniero industrial que se dedica a la investigación y reconstrucción de accidentes desde el 2002: inicialmente, en la Escuela de Ingeniería de la UVigo; desde 2007, su socio y él tienen un gabinete especializado en este cometido con sede en Porriño que, además, ofrece ayuda en sucesos de tipología diferente. Entre los casos más mediáticos con lo que han trabajado, destaca el asesinato de Diana Quer. Es referente a nivel nacional y ya ha trabajado con cuerpos de seguridad de varias partes de España. «El curso con la Policía Local de Vigo está enfocado principalmente en la inspección ocular: es el primer paso de toda investigación, lo que permite obtener todos los indicios, las huellas del accidente. Son los cimientos en los que se basa cualquier investigación y cualquier reconstrucción», explicó.

Pérez concretó que, a partir de los «indicios o huellas que se encuentran», se realiza un trabajo de interpretación. Esta parte también se trabaja en la formación. «Una huella de frenada de 12 metros, por ejemplo, nos da información sobre la velocidad a la que circulaba el vehículo antes de comenzar a frenar. Se utiliza una aplicación de cálculo y un programa de simulación y reconstrucción virtual de accidentes con el que la Policía Local de Vigo ya trabaja desde hace años. Los cambios en las plantillas provocan que tenga que haber un reciclaje en la formación para que los agentes puedan trabajar de forma correcta», comentó.

Otro de los asistentes fue Carlos Pardo, oficial de la Unidad de Atestados de la Policía Local de Vigo. Considera que este tipo de formaciones son «muy útiles». De hecho, la intención del Concello es continuar este camino a petición del cuerpo. «Hasta ahora, el oficial Santi Pereira hacía alguna reconstrucción de accidentes graves y, en algún caso, tenía ayuda externa por parte de la empresa del docente, que es una referencia a nivel nacional. Con este curso, la idea es, más adelante, intentar configurar un pequeño equipo de agentes que puedan dedicarse más en exclusiva a ese tipo de accidentes un poco más graves», aseveró.

Entre los siniestros viales que más le han impactado, recuerda el de un joven que falleció en la avenida del Aeropuerto tras chocar su vehículo contra un semáforo. Fue el 7 de enero de 2021. Regresaba a casa y una plaza de hielo hizo que perdiese el control del vehículo. «En este caso, no hicimos trabajo de reconstrucción, fue investigación pura y dura», recordó. Entre los aspectos más positivos de esta tarea, está la oportunidad de lograr datos para prevenir accidentes, como apuntan Pereira y Pérez: «Puede haber problemas de señalización o en giros, como pasaba en Beiramar, a la altura de la gasolinera, algo que se prohibió».

Los accidentes graves se redujeron tras la pandemia

Carlos Pardo, oficial de la Unidad de Atestados de la Policía Local, asegura que la pandemia del COVID «marca un antes y un después en cuanto a la gravedad» de los siniestros viales. «Este cambio se debe a que hemos implementado más controles, estamos más encima de los conductores. Eso ayuda a reducir los accidentes de tráfico. Tengo recuerdos previos a la pandemia con más fallecidos a lo largo del año y, en los posteriores, con menos», comentó. El Concello de Vigo confirma esta mejora. «Las múltiples campañas de control y concienciación de conductores llevadas a cabo por la Policía Local de Vigo logran reducir cada año los accidentes de mayor gravedad», destacan desde la entidad municipal, que es consciente de que los cursos de formación como el impartido por Marcos Pérez ayudan a reforzar un servicio tan importante.La edil de Seguridad, Patricia Rodríguez, que saludó a los asistentes al curso, puso en valor el «compromiso» de los agentes de «seguir formándose», así como su «buen trabajo» en el día a día, «cada vez más profesionalizado». Les prometió «todos los recursos y medios» necesarios.