Médicos del área de Vigo usan un Chat GPT sanitario para diagnosticar

La inteligencia artificial puede ser un buen aliado en múltiples ocasiones, aunque todavía no tiene la capacidad de sustituir a los humanos en el trato personal. Su presencia es notoria en numerosos ámbitos laborales y la medicina no es una excepción: es una herramienta más en el día a día de los hospitales y centros de salud.

Facultativos del área de Vigo ya usan un Chat GPT médico para consultar bibliografía, información sobre fármacos o para reafirmarse en su diagnóstico. No es en ningún caso un sustituto de su criterio como profesionales, pero sí que les sirve como punto de apoyo.

Dos residentes, de Familia y Psiquiatría, señalan que lo más habitual es que lo emplee la gente más joven, facultativos como ellos que aprobaron el MIR y se están formando, «porque está más naturalizado».

«Hay varias, pero OpenEvidence es como un ChatGPT que usa bibliografía médica, además te pide el número de colegiado para entrar», afirma uno de ellos. La aplicación realiza una búsqueda distinta a la que puede realizar cualquier otra IA: «No es que te haga un diagnóstico como tal, pero te aporta datos en base a artículos fiables. Las páginas en las que busca son de evidencia científica, no es Google sin ton ni son».

Dado que es un mecanismo de consulta, la frecuencia de uso es diaria. «Sobre todo para comprobar fármacos y compuestos que quizá no te sabes de memoria en ese momento», apunta.

De hecho, precisamente para revisar mediación está IDoctus, otra app que también exige el número de colegiado para acceder y que posee una base de datos con más de 15.000 medicamentos, además de resúmenes en español de artículos clínicos relevantes.

«Al final son herramientas, una fuente más de información, que no sustituye ni siquiera a los libros, pero que están ahí para consultar. Algunos aportan actualidad y citan todos los artículos en los que rebuscan, está todo bien atado», reflexiona otra residente.

Buscar desde casa, un error

Si bien los profesionales de la salud tienen un criterio consolidado y no afecta a su trabajo realizar una búsqueda de refuerzo en Chat GPT, lo que no es nada recomendable -desde el punto de vista psicológico- es que lo hagan particulares desde casa. La psicóloga viguesa Clara Díaz explica que, cuando se recurre al autodiagnóstico, es en parte «por la facilidad que tenemos para acceder a información rápida». «Esto aumenta las conductas compulsivas de chequeo: le pregunto a Chat GPT si tengo cáncer, me dice que no, y siento alivio; o me dice que hay indicios de que sí lo tenga, eso me da sensación de estar haciéndome cargo y promueve que le vuelva a preguntar en el futuro para aliviar mi incertidumbre», indica. Además, añade que es probable que haya un proceso obsesivo enmascarado: «La solución real pasa por exponerse a la sensación de ansiedad ante la incertidumbre, ser capaz de notarla y no escapar de ella inmediatamente. Preguntarnos desde dónde estamos eligiendo correr al médico o preguntarle a Google. Tratar de discriminar si estamos actuando en caliente con la urgencia del momento o realmente tenemos un síntoma grave». El punto «obsesivo» aparece cuando «una idea o preocupación se queda atascada en la mente, aparece una y otra vez y genera malestar», concluye la profesional.