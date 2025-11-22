Juicio a los responsables de un chalé-prostíbulo
El juicio a tres responsables de un chalé-prostíbulo de Vigo por delito contra los derechos de los trabajadores al no haber dado de alta en la Seguridad Social a cerca de una veintena de personas será el martes. El fiscal pide 2 años y medio de cárcel, multa y cinco años de suspensión de actividad para la empresa.
