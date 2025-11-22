Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Empresas de Vigo Ship Repair colaborarán con el Banco de Alimentos

Vigo Ship Repair, asociación de empresas de reparación, mantenimiento y servicios industriales del sector naval, lanza una iniciativa solidaria en colaboración con el Banco de Alimentos de la ciudad: empresas asociadas se suman a una recogida de productos no perecederos del 24 de noviembre al 5 de diciembre, ambos incluidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents