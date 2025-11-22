La empresa de las cafeterías del Cunqueiro gana un pleito al Sergas

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha fallado a favor de Apetéceme S.L., la empresa que explota en régimen de subcontratación la cafetería y el restaurante del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en un pleito emprendido por esta sociedad contra el Sergas en relación con la actualización de las tarifas que debe percibir como prestataria de dicho servicio.

La sentencia inicial, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago de Compostela, ha sido confirmada por el Alto Tribunal gallego, que desestima sustancialmente el recurso de apelación interpuesto por el Sergas con la salvedad de que no hay condena en costas.

El juzgado condenó al organismo sanitario a actualizar las tarifas con arreglo a la metodología recogida en el pliego rector «y no la fijada» por el Sergas «de forma unilateral y sin soporte contractual». El TSXG coincide al entender que dicha fórmula es la «lógica y proporcionada» al tener como base la inflación del año anterior.