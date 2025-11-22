Detenido en Vigo un joven por agredir a los policías que intervinieron en una disputa con su pareja embarazada
Al arrestado, de 20 años, se le atribuye un delito de resistencia
La Policía Local de Vigo detuvo esta madrugada a un joven de 20 años durante una intervención tras recibir un aviso por un posible delito de violencia de género. Los hechos sucedieron en un portal de la calle Sanjurjo Badía. La patrulla se personó en el punto ante la alerta por una disputa entre el ahora arrestado y su pareja, una joven embarazada de 25 años. Una vez en el lugar, comprobaron que ambos se encontraban discutiendo en ese mismo portal y que él la tenía agarrada por el brazo.
Con la llegada de los agentes, que comprobaron como el hombre había insultado a su pareja, la mujer decidió retirarse del lugar para zanjar la situación. Fue entonces cuando la actitud violenta del joven se agravó y arremetió contra los agentes, que procedieron a detenerlo.
