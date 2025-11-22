Detenido un prófugo reclamado por Albania por tráfico de drogas

La Policía Nacional detuvo en Vigo a un fugitivo reclamado por Albania por tráfico de drogas y grupo criminal. El hombre habría salido del país para evitar afrontar una pena de hasta 30 años de prisión. Fue detenido en la ciudad olívica por falsedad documental al identificarse como croata. Estaba buscado por la Interpol ya que mantuvo contactos con dos narcos sobre una cantidad de droga destinada al tráfico en Italia.