Cien años del mercado de O Calvario, la plaza decana de Vigo

En agosto de 1925 se inauguró el mercado de O Calvario, el decano de Vigo si tomamos como referencia el mantenimiento de parte de su estructura original, ya que el de O Progreso (de 1908) fue demolido en 1975 y el de A Laxe (1903) desapareció en la década de los 60. Le sigue en veteranía de Bouzas, que se estrenó en noviembre de 1926.

La necesidad de una plaza de abastos en la zona se remonta a principios del siglo XX, cuando los propios vecinos demandaban un espacio en condiciones de salubridad. Por entonces, la venta de productos agrícolas y ganaderos se realizaba en Carballeira do Cristo, exhibiendo el género sobre piedras, bancos o incluso sobre el suelo. Al ser un espacio al aire libre, los alimentos estaban expuestos al sol y a la lluvia.

Había consenso general sobre la urgencia de construir una plaza de abastos, pero la dificultad para hallar los terrenos adecuados retrasó el proyecto una década.

El Concello de Lavadores finalmente adquirió cuatro fincas que sumaban casi 1.800 m2 y, en 1922, hizo el encargo al arquitecto vigués Jacobo Esténs. Su propuesta original databa de 1916: un edificio de una planta que albergaría un centenar de puestos, con patio descubierto, fuente central, kioscos, aseos y un local para la gerencia. La licitación quedó desierta hasta en tres ocasiones, por lo que se subió el importe de las obras de 68.274 pesetas (que equivaldrían 340.000 euros de hoy) a 97.851 (unos 480.000 euros).

Con el paso de los años, el dibujo inicial de Esténs sufrió alteraciones: se cubrió el patio interior y se añadieron un pozo, una fuente y sumideros, con el objetivo de mejorar sus condiciones higiénicas.

Era tal el volumen de vendedores y compradores en el mercado de O Calvario que en 1936 se solicitó eliminar cuatro de los seis retretes para establecer puestos.

Ampliación de 1946

La ideó el arquitecto Antonio de Cominges y costó 246.208 pesetas (unos 178.000 euros). Confirió al inmueble el aspecto que se ha conservado hasta la actualidad. Sumó una nueva planta, con otro centenar de puestos, y respetó la configuración diseñada por Esténs. En la fachada incorporó un piñón ornamental con el escudo de Vigo flanqueado por pináculos.

Mercados de Vigo: de las patelas de la Ribera al gastromercado más 'trendy' /

El más antiguo de Vigo en pie No fue el primer mercado de la ciudad, pero sí es el más veterano si tomamos como referencia el mantenimiento de parte de su estructura original. El 24 de diciembre de 1903 abrió el de A Laxe, en el solar que hoy ocupa el Hotel Bahía. El hermoso inmueble, diseñado por Benito Gómez Román, constaba de dos plantas. Fue demolido a finales de la década de los 60. Gómez Román también ideó las formas del mercado de O Progreso, que se inauguró el 1 de octubre de 1908. Al frente de la dirección de obra estuvo Jenaro de la Fuente Domínguez. En los años 50 vivió una importante reforma para ganar espacio. Se demolió en 1975, tras un año cerrado por el cambio en el uso del solar para destinarlo a viviendas. Les sigue la plaza de Bouzas, que el próximo noviembre de 2026 se hará centenario. Su característica fisonomía fue obra de Jenaro de la Fuente Domínguez.

Una segunda vida: el resurgir del patrimonio arquitectónico de Vigo / Ricardo Grobas

Otros vecinos emblemáticos de O Calvario

Bodegas Bandeira

El edificio se construyó en 1942 como sede del negocio de Antonio Bandeira Pires, centrado especialmente en la venta de vinos de Oporto y vermús. Cesó su actividad en la década de 1980 y las instalaciones permanecieron en el abandono hasta que en 2015 reabrió como centro comercial.

Inmaculada Concepción, la «Iglesia de los Picos» (1968/70) / Magar

Iglesia de los Picos

El aumento de la población de O Calvario implicó la creación de una nueva parroquia en 1947. Originalmente rendía advocación a San Pelayo pero se cambió por la Inmaculada Concepción.

El Concello de Vigo cedió los terrenos en 1967 para levantar una nueva iglesia, con proyecto de Ruiz del Castillo y Ricardo Urgoiti, creadores de la particular fisonomía que le ha valido el sobrenombre de la “Iglesia de los Picos”. La dirección de obra la asumió Antonio Román Conde. Tras varios años de obras, el templo se consagró el 12 de abril de 1970.

El sanatorio El Magnolio, en O Calvario, en 2010. / CARLOS PEREIRA

Sanatorio de Santa Cristina

Michel Pacewicz firma este caserón ubicado en la Rúa Sagunto, una de las pequeñas joyas arquitectónicas indianas de Vigo. Diseñado alrededor de 1918, fue un encargo de Manuel Montes, un médico de Lavadores que emigró a Chile, donde hizo fortuna. Adquirieron la propiedad los doctores Manuel Amoedo Seoane y Cesáreo Corbal («el médico de los pobres»), que la destinaron a clínica privada. Ese fue su uso hasta que en 2009, ya bajo el nombre El Magnolio, se declaró en suspensión de pagos y cerró. Reabriría una década después como residencia de mayores, uso que mantiene en la actualidad.