CarOulet vuelve con vehículos en oferta desde 9.900 euros
La XIII edición de CarOutlet Vigo abrió ayer sus puertas y estará disponible para visitar hasta el domingo a las 20.00 horas en el Ifevi. El evento llega con un catálogo amplio y renovado de cerca de 1.000 vehículos. Entre los más «asequibles» destacan un FIAT 500 por 9.900 euros o un DS 4 por 10.490. En la franja media aparecen vehículos como el Toyota C-HR por 16.400 y quienes buscan algo más deportivo encontrarán el Cupra Formentor por 25.900 euros.
