Los candidatos al Rectorado defenderán un título de Medicina para la UVigo

Los tres candidatos al Rectorado de la UVigo celebran el acuerdo para la descentralización de Medicina, pero aspiran a que la institución se dote de los profesores y los recursos necesarios durante sus tres años de vigencia para reclamar oficialmente un título propio con mayores garantías. Y, en el caso de los dos líderes opositores, admiten también su sorpresa por el «cambio de opinión» de Reigosa al anunciar que seguirá trabajando internamente en el grado.

Belén Rubio, actual vicerrectora de Investigación y candidata por H2040, ve el pacto como «una transición» hacia la futura facultad. Carmen García Mateo, de Nós Universidade, defiende que permitirá poner en marcha estos estudios «con rigor y tiempo y garantizando los recursos». Y Jacobo Porteiro, de ConSenso, aboga por que la institución no se conforme con la descentralización de 4º, 5º y 6º, que culminará en 2029, sino que vaya a por la titulación.

Tras la aprobación del documento en el Consello da Docencia Clínica del jueves, el gobierno de la UDC le daba ayer su visto bueno por unanimidad. Ahora faltan Vigo y Santiago, aunque sobre el resultado en esta última Rubio admite tener «cierta desconfianza» ante el «rechazo generalizado» existente en la facultad compostelana.

«El acuerdo es positivo, pero vamos a seguir trabajando en una propuesta de titulación ante ese riesgo. Tenemos una comisión y hemos empezado a hacer nuestros deberes porque no renunciamos a una facultad», añade la candidata del grupo gobernante.

En todo caso, ve más positivo que el acuerdo sea ratificado: «Creo que es una buena manera de que ocurra, de forma gradual, y dentro de 3 o 4 años estaremos más preparados y podremos valorar cómo están las circunstancias y plantear la titulación completa».

Rubio marca, por tanto, una diferencia respecto a Reigosa, que prefiere un grado compartido. «Soy partidaria de pedir la titulación, pero no ahora, dentro de tres años. Es más sensato ir a un proceso de descentralización y, cuando ya tengamos parte del camino andado y profesorado estabilizado de la UVigo para impartir Medicina, ir a por ello. Porque entonces ya habrán cambiado mucho las reglas de juego», sostiene.

Por su parte, la líder del grupo opositor Nós Universidade, a la espera de que el rector explique los detalles del acuerdo, defiende las capacidades de la UVigo: «Que haya un acuerdo siempre es mejor que un pleito. Estamos preparados para poner en marcha estudios de Medicina de grado y doctorado. Y hacerlo dentro de unos años en lugar de ahora, deprisa y corriendo, va en la línea que defendemos».

Avanza que «cumplirá y vigilará» el acuerdo si se convierte en la próxima rectora. «Yo lo defenderé tanto dentro como hacia fuera. Cuando llegue un nuevo equipo tendrá que defender lo que ya está firmado y evolucionar. Y nuestra línea es que estamos preparados para implantar todos los niveles de formación en Medicina», ratifica.

Aunque en el Consello de Goberno que se celebrará este lunes Reigosa todavía no llevará la aprobación del convenio de descentralización, García Mateo espera que el rector les facilite el texto definitivo del documento e informe de cómo se va a poner en marcha.

Considera que trasladar a los candidatos el contenido pactado hubiese sido «una deferencia» y asegura que «oficialmente» no conocía la existencia de la comisión coordinado por África González para preparar la solicitud del grado.

«Necesito leer el convenio, cómo se renueva y qué implica para la UVigo. Y me pregunto también por qué ahora, según he leído en la prensa, opta también por preparar a la Universidad para poner en marcha la titulación. Ha cambiado claramente de opinión. Su objetivo era la descentralización del segundo ciclo y ahora ha dado un paso más. Lo explicará y, si es así, nos congratulamos», señala.

Jacobo Porteiro, de la nueva plataforma ConSenso, también abordará el tema en el Consello del lunes. Y, aunque desconocía la comisión, aplaude su existencia y que esté coordinada por González: «Le preguntaré a Reigosa por la situación que vivimos esta semana. El lunes parecía que Vigo se daba por satisfecha y que confiaba más en lo pactado y luego nos enteramos de que sigue adelante con la elaboración de la titulación».

«Poco a poco, las posturas se han ido aclarando. Llama la atención que el convenio está lleno de cláusulas de lo que sucede si se incumple. No parece haber mucha confianza entre quienes lo firman. Creo que el debate ahora debe centrarse en qué garantías tenemos y cómo actuará esa comisión de seguimiento», apunta.

En todo caso, Porteiro destaca que el acuerdo permite «aprovechar e l potencial de universidades y hospitales para formar a los mejores médicos en Galicia» y ve razonable el plazo de tres años para compartir 4º, 5º y 6º frente al acuerdo de 2015 apenas cumplido.

«Es mejor que la vía unilateral. Nos pemite ir fijando profesorado de la UVigo en los hospitales de Vigo, Ourense y Pontevedra, creando departamentos y estableciendo proyectos de investigación y doctorados. Es decir, formando una masa crítica para fortalecer la docencia. Pero cuando finalice el acuerdo seguiremos dando pasos para ir a por el título y, por supuesto, la facultad. De hecho, en otras comunidades ha ocurrido lo mismo. Tenemos que aspirar y trabajar en esa línea», adelanta sobre sus planes si alcanza el Rectorado.